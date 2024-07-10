За менее чем 2 суток на восстановление больницы "Охматдет", которую 8 июля частично разрушил российский ракетный удар, задонатили 300 миллионов гривен. Это втрое больше первоначальной целевой суммы. Об этом пишет УНН со ссылкой на платформу United24.

Детали

К сбору присоединились более 320 000 человек из 55 стран, а также большое количество компаний - говорится в заметке.

Самый большой донат на 20 миллионов гривен отправила онлайн-платформа Grammarly. AWT Бавария и Kernel перечислили по 10 миллионов - второй и третий по размерам донаты. Всего около 50 компаний сделали вклад в фонд.

К сбору также присоединились большое количество иностранных и украинских звезд.

Напомним,

В Киеве после ракетной атаки российских войск 8 июля остаются госпитализированными 38 человек, в столичных детских больницах находится 6 детей из "Охматдета".