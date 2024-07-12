Украинская правительственная делегация призывает Генеральную Ассамблею Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которая сейчас проходит в Женеве, отреагировать на присвоение россией географического указания "Мелитопольская черешня", передает УНН со ссылкой на Минэкономики.

Детали

12 июля 2024 года федеральная служба по интеллектуальной собственности рф (роспатент) на своем сайте сообщила о регистрации обозначения "Мелитопольская черешня". В частности, речь идет о том, что "Мелитопольская черешня" стала первым зарегистрированным региональным брендом так называемых новых регионов рф (на самом деле - временно оккупированных территорий Украины) - географическим указанием от Мелитопольского района Запорожской области.

роспатент также призвал представителей временно оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской области регистрировать свои бренды и другие объекты интеллектуальной собственности с целью продвижения своих товаров и услуг на рынках, и заявил о том, что окажет всю необходимую помощь.

В ведомстве отмечают, что Украина неоднократно выражала решительные протесты на полях Генеральных Ассамблей ВОИС против постоянных нарушений международных стандартов в сфере интеллектуальной собственности властями российской федерации. В частности, россия продолжает предоставлять ложную информацию об адресах заявителей с временно оккупированных территорий Украины через международные системы регистраций торговых марок и промышленных образцов.

Глава правительственной делегации, заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратив, отметил недопустимость таких действий со стороны россии: "Очень сложно употреблять в одном предложении слова "россия" и "интеллектуальная собственность", потому что москва доказала, что никогда не уважала ни права, ни собственности, ни достижений других. Мировое сообщество никогда не признает эту кражу. Мелитополь будет освобожден и Мелитопольская черешня остается украинской".

Это - очередное преступление страны-террористки против национального достояния украинцев, - отметила директор Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций (ИР офиса) Елена Орлюк, которая также входит в состав правительственной делегации: "россия убивает наших детей, стирает в пепел наши города и нашу самоидентификацию. То, что роспатент фактически украл украинское географическое указание, - очередное доказательство жалостливости москвы. Не имея своего наследия, они оккупируют, воруют и приписывают себе чужие достижения".

Когда было зарегистрировано ГЗ "Мелитопольская черешня" и что это такое

В Украине "Мелитопольская черешня" была зарегистрирована как географическое указание в июле 2020 года (реестр географических указаний по ссылке).

Географическое указание (ГУ) - это объект интеллектуальной собственности, который идентифицирует товар, происходящий из определенного географического места, и подтверждает его соответствие высоким стандартам качества. Для того, чтобы зарегистрировать ГУ, нужно пройти ряд разрешительных процедур в различных органах (в зависимости от вида продукта), ведь речь идет о высоком качестве и уникальности продукта и его репутации.

Страной происхождения "Мелитопольской черешни" является Украина в пределах международно признанных границ.

Итак, своими действиями россия в очередной раз нивелирует любые международные обязательства и международные соглашения, в данном случае - в сфере интеллектуальной собственности.

В частности, Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) определяет механизмы защиты прав интеллектуальной собственности, в т.ч. географические указания, в государствах-членах Всемирной торговой организации, в которую также входит россия.

Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности 1967 года, участницей которой Украина выступила как государство-соучредитель ООН, ставит целью содействие охране интеллектуальной собственности во всем мире путем взаимопонимания и сотрудничества между государствами, на основе уважения суверенитета и равенства.

Украина в 2019 году имплементировала нормы европейского законодательства в части правовой охраны географических указаний во исполнение обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС. И ГУ "Мелитопольская черешня", как и другие географические указания Украины, было официально передано Европейской стороне для получения правовой охраны на территории ЕС.

Украина будет использовать все юридические механизмы для защиты своих географических указаний.

россия присваивает интеллектуальную собственность Украины с 2014 года - с момента оккупации полуострова Крым. В частности, рф незаконно зарегистрированы такие крымские вина как "Балаклава", "Магарач", "Новый Свет", "Меганом", что также является географическими указаниями Украины.