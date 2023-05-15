Медицинской реформой займется специальная рабочая группа при Министерстве здравоохранения из представителей государства, бизнеса и международных организаций
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. При Министерстве здравоохранения будет создана специальная рабочая группа из представителей государственной власти, бизнеса, международных организаций и общественных объединений для разработки дополнительных механизмов реформирования медицинской отрасли, передает УНН.
Соответствующее предложение содержится в тексте резолюции, принятой участниками круглого стола «Частная медицина в реформе здравоохранения и послевоенном восстановлении Украины», организованного Ассоциацией частных медицинских учреждений Украины совместно с Американской торговой палатой в Украине.
«Участники мероприятия настаивают на создании при Министерстве здравоохранения Украины специальной рабочей группы, в состав которой войдут представители профильных органов государственной власти, бизнеса, международных организаций, ведущих общественных объединений и аналитических центров, задачами которой будут координация разработки и имплементации дополнительных эффективных механизмов реформирования системы здравоохранения Украины, их практическое внедрение и контроль применения», — говорится в тексте резолюции, обнародованной на сайте Ассоциации частных медицинских учреждений Украины по итогам круглого стола.
Текст резолюции направлен министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко. Представители здравоохранения подчеркнули, что оперативные организационные шаги со стороны Минздрава позволят начать деятельность рабочей группы уже до конца мая текущего года.
С инициативой ведения более тесного и регулярного диалога между представителями государства, медицинской отрасли, международных доноров и экспертов выступил во время круглого стола министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
«На повестке дня послевоенного восстановления привлечение частных инвестиций, а не только донорских средств или бюджетных. Мы заинтересованы, чтобы в украинскую систему здравоохранения пришли частные инвестиции. Государственная и частная медицина должны развиваться вместе, осуществить перезагрузку системы, не теряя времени», — заявил министр.
Рабочая группа при Минздраве станет диалоговой платформой, которая поможет совместными усилиями адаптировать реформу системы здравоохранения к условиям военного времени, а также добавить в ее механику рычаги, позволяющие медицинской отрасли достойно встретить вызовы этапа послевоенного восстановления.
Напомним, 25 апреля состоялась профессиональная дискуссия с участием законодателей, чиновников, представителей Всемирной организации здравоохранения и агентства USAID, представителей учреждений здравоохранения разных форм собственности.
По мнению участников мероприятия, медицинская реформа должна предусматривать внедрение дополнительных механизмов и инструментов в ответ на беспрецедентные вызовы военного времени. Среди них разработка и внедрение механизмов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, что позволит ее модернизировать, привлечь дополнительные инвестиции на послевоенное восстановление отрасли и повышение качества медицинских услуг.
В рамках круглого стола Михаил Радуцкий, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, предложил реализовать пилотный проект в одном из городов страны, который позволит на практике выработать новые прогрессивные механизмы. Ольга Гаврилишин, менеджер по вопросам стратегического развития Американской торговой палаты, заявила, что компании – члены Палаты готовы активно участвовать в экономическом восстановлении Украины, в частности сферы здравоохранения, а бизнес готов поддержать внедрение медицинской реформы, современных инструментов финансирования и развития отрасли. Председатель Ассоциации частных медицинских учреждений Украины Елена Ещенко подчеркнула, что Ассоциация поддерживает реформу системы здравоохранения, которая должна обеспечить высокое качество медицинской помощи, использование передовых мировых протоколов и стандартов лечения, технологических инноваций.