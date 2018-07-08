Почти 60 человек погибли в Японии в результате ливневых дождей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Число жертв ливневых дождей, обрушившихся на Японию, и вызванных ими оползней увеличилось до 58 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Kyodo.
По последним данным, пропавшими без вести по-прежнему числятся 44 человека. Спасатели при поддержке бойцов Сил самообороны Японии в воскресенье на рассвете продолжили поисковые операции.
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Правительство страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ провел экстренное заседание, на котором обсуждалась тяжелая ситуация. “Сейчас мы боремся со временем, а безопасность множества людей до сих пор не гарантирована. Все силы необходимо бросить на спасение людей”, — подчеркнул Абэ.
Напомним, сильные дожди возникли из-за влияния тайфуна “Прапирун”, который в среду прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшийся в Тихом океане. Рекордные дожди прошли мероприятием Японии, приведя к наводнениям и оползням, которые сносили автомобили и дома.