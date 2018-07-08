Майже 60 людей загинули в Японії унаслідок зливових дощів

За останніми даними, зниклими без вести, як і раніше числяться 44 людини. Рятувальники за підтримки бійців Сил самооборони Японії в неділю на світанку продовжили пошукові операції.

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Уряд країни на чолі з прем’єр-міністром Сіндзо Абе провів екстрене засідання, на якому обговорювалася важка ситуація. “Зараз ми боремося з часом, а безпеку безлічі людей до сих пір не гарантована. Всі сили необхідно кинути на порятунок людей”, — підкреслив Абе.

Нагадаємо, сильні дощі виникли через вплив тайфуну “Прапірун”, який у середу припинив своє існування над Японським морем і перетворився в область низького тиску. У цьому році він став сьомим за рахунком тайфуном, що утворився в Тихому океані. Рекордні дощі пройшли заходом Японії, призвівши до повеней і зсувів ґрунту, які зносили автомобілі й будинки.