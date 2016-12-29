Почти 40% украинцев признали выборы в США главным событием года в мире - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Почти 40% украинцев признали главным политическим событием года в мире выборы президента США. Об этом говорится в результатах социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает УНН.
"Главным политическим событием в мире признаны выборы в США (37%). Далее следуют военное вмешательство России в Сирии (11,5%) и войны в мире (11%)", - говорится в результатах исследования.
Отмечается, что общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет.
Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Как сообщал УНН, более 70% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в НАТО.