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Матиос: в Верховной Раде сейчас происходит экстремизм государственной власти

Матиос: в Верховной Раде сейчас происходит экстремизм государственной власти

Киев  •  УНН

 • 15813 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Бывший Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос убежден, что в Верховной Раде сейчас происходит экстремизм государственной власти. Об этом он сказал в эфире канала "НАШ", передает УНН.

Цитата

"Экстремизм государственной власти сейчас происходит в Верховной Раде, когда у нас нет вакцинации ... Записать в законе о земле внесение и снятие плодородной земли - это то, что не делали даже фашисты. Кто это делает? Действующая власть", - сказал бывший военный прокурор.

Детали

Верховная Рада в течение всей предыдущей пленарной недели в четверг рассматривала поправки к проекту закона № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Проектом закона предлагается, в частности:
- передать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения ее функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.
- установить на законодательном уровне четкий механизм порядка установления и фиксирования в Государственном земельном кадастре границ общин, в том числе объединенных.
- предоставить органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности.

Законопроект предлагает отменить согласования с правительством продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным юридическим лицам.

Предлагается исключить из Земельного кодекса нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юридических лиц приобретать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

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