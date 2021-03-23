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Матіос: у Верховній Раді зараз відбувається екстремізм державної влади

Матіос: у Верховній Раді зараз відбувається екстремізм державної влади

Київ • УНН

 • 15819 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Колишній Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос переконаний, що у Верховній Раді зараз відбувається екстремізм державної влади. Про це він сказав в ефірі каналу “НАШ”, передає УНН.

Цитата

“Екстремізм державної влади зараз відбувається у Верховній Раді, коли у нас немає вакцинування… Записати у законі про землю внесення і зняття родючої землі – це те, що не робили навіть фашисти. Хто це робить? Діюча влада”, - сказав колишній військовий прокурор.

Деталі

Верховна Рада протягом усього попереднього пленарного тижня у четвер розглядала правки до проекту закону № 2194 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Проектом закону пропонується, зокрема:
— Передати землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.
— Встановити на законодавчому рівні чіткий механізм порядку встановлення і фіксування у Державному земельному кадастрі меж громад, у тому числі об’єднаних.
— Надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності.

Законопроект пропонує також скасувати погодження з урядом продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної і комунальної власності іноземним юридичним особам.

Пропонується виключити із Земельного кодексу норми, які обмежують можливість іноземців та іноземних юридичних осіб придбавати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

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