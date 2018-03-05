Матиос назвал главные причины необходимости создания Госбюро военной юстиции

По его мнению, шаг по созданию военных судов требует системного подхода.

"Такие украинские реалии, военные часто не воспринимают гражданских. Чем дальше, тем больше. В государстве сложилась ситуация, когда тот, кто прошел войну или участвовал в АТО, считает себя более способными, с большим правом требовать быстрых перемен. Эти изменения они видят преимущественно как прямые, радикальные, простые, а иногда очень примитивные и опасные, учитывая права, вещи и поступки ", - пояснил Главный военный прокурор.

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Он отметил, что проблема не имеет простого решения и даже военные суды не являются запорукой ее решения.

"Гражданские следователи, прокуроры и судьи не могут объективно дать оценку противоправным действиям военных, которые по тем или иным причинам совершивших правонарушения", - считает Матиос.

Он также добавил, что на сегодня в государстве отсутствует комплексный механизм по опеке над военнослужащими в благодарность им за преданную службу. Поэтому главный военный прокурор отметил необходимость помощи общества.

"В государстве сформировался мощный, преимущественно радикальный и во многом справедливо недоволеный беспомощностью и равнодушием государства кластер общества среди демобилизованных военных после АТО (около 400 тыс. человек) и почти 400 тыс. Действующих под присягой военных, которые защищают каждого из нас. Этот определенной степени пассионарный контингент нуждается, прежде всего, в защите своих прав, справедливом и объективном надзоре за соблюдением ими законов государства именно ради общества, которому необходимы покой и надежда, а не очередные потрясения с оружием в руках, полученном или вывезенном из АТО.

Именно поэтому я прошу, хлопочу, призываю всех неравнодушных, особенно юридическую сообщество, и настаиваю перед законодателем, что по аналогии принципа НАБУ нужно безотлагательно создать Государственное бюро военной юстиции (далее - ГБВЮ)", - сказал Матиос.

Он считает, что для этого есть целый ряд причин, в частности стагнация мирного урегулирования агрессии на Востоке; боевые действия, которые продолжаются уже почти 4 года, и отсутствие военного пути решения проблемы; неприятие военными расследования военных преступлений гражданским ГБР; необходимость принятия законодательного решения о пребывании на территории ОРДЛО миротворческой миссии, в том числе с участием украинских правоохранителей; потребность в заполнении вакуума правового регулирования, а также проведения фильтрационных мероприятий с последующим расследованием преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, совершенные парамилитарные формирования и отдельными представителями оккупационных администраций. Этот перечень причин, обосновывающих необходимость безотлагательного создания ГБВЮ, не является исчерпывающим.

Матиос предлагает чтобы основу ГБВЮ составили следователи военной прокуратуры, личный состав нынешней Военной службы правопорядка, который не принимал прямого участия в боевых действиях в зоне АТО, военные инспекторы и офицеры по особым поручениям, которые будут заниматься вопросами соблюдения правовых и социальных гарантий всех военнослужащих. Всего это будет примерно 4500 человек.

"К полномочиям Государственного бюро военной юстиции должно отойти расследования военных и связанных с ними преступлений; преступлений, совершенных против военнослужащих; преступлений, совершенных в районе проведения боевых действий; отдельных преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка; осуществление контроля за соблюдением законодательства в деятельности военных формирований; представительство интересов военнослужащих в судах в качестве третьего лица; представительство и защита в судах прав и интересов военнослужащих, привлеченных к участию в ведении боевых действий и не имеют возможности обратиться за предоставлением правовой помощи", - пояснил Матиос.

Он отметил, на важном моменте - пребывание миротворческих миссий, которое сейчас обсуждается в Украине и мире. Как пояснил Матиос, пребывание и деятельность миротворцев регламентируется мандатом ООН, однако участники миссии подчиняются законодательству той страны, которая их направила.

"Еще раз подчеркиваю, расследование будет осуществляться по законодательству страны, которая направила тот или иной МК. Таких военных, вероятно, будет 30-35 тыс. человек, которые должны выполнять право на территории суверенного государства. Возникает закономерный вопрос, почему именно так и как это будет корреспондировать с ментальностью украинского населения, уже 4 года находится в оккупации квази ОРДЛО?... Именно поэтому Государственное бюро военной юстиции должно быть создано, в том числе как буфер и своеобразный фильтр для расследования преступлений, совершенных военнослужащими, отдельными представителями населения и участниками парамилитарных образований с предоставлением Бюро частичного статуса вспомогательного контингента для МК", - отметил Матиос, добавив, что опыт деятельности миротворцев в других зонах конфлитов свидетельствует, что они не всегда могут найти общий язык с местным населением.

Целью создания ГБВЮ он считает правовое регулирование, контроль (надзор) над военными формированиями и привлечения личного состава этого органа к практическому исследования (расследования) событий 2014-2018 гг. На Востоке Украины, а также объективной оценки причастности/непричастности участников вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации к совершению тяжких, особо тяжких преступлений на территории Донецкой и Луганской областей. Он добавил, что вновь Государственное бюро расследований не сдан решить все изложенные проблемы.

"Именно поэтому я отстаиваю одновременное создание военных судов, Государственного бюро военной юстиции и введение института военных адвокатов, услуги которых должна и обязана оплачивать государство во всех случаях привлечения к уголовной ответственности тех, кто защищает государство", - отметил главный военный прокурор.