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Массированную DDoS-атаку на monobank отбили - Гороховский

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 11:55  •  7870 просмотра

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Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил, что они отбили массированную DDoS-атаку на свой мобильный банк. Атака совпала с проблемами, с которыми столкнулись абоненты "Киевстар", связанными с хакерской атакой, и абоненты Vodafone.

DDoS-атаку на мобильный банк monobank отбили, сообщил во вторник сооснователь monobank Олег Гороховский, пишет УНН.  

Отбили. Моно - броня

- написал Гороховский в Telegram.

Напомним

Гороховский ранее сегодня сообщил, что мобильный банк monobank подвергся массированной DDoS-атаке.

Дополнение

В "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.

Также у Vodafone фиксируются проблемы с приложением, в компании заявляют о большом количестве обращений от абонентов Kyivstar.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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