Массированную DDoS-атаку на monobank отбили - Гороховский
Киев • УНН
Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил, что они отбили массированную DDoS-атаку на свой мобильный банк. Атака совпала с проблемами, с которыми столкнулись абоненты "Киевстар", связанными с хакерской атакой, и абоненты Vodafone.
DDoS-атаку на мобильный банк monobank отбили, сообщил во вторник сооснователь monobank Олег Гороховский, пишет УНН.
Отбили. Моно - броня
Напомним
Гороховский ранее сегодня сообщил, что мобильный банк monobank подвергся массированной DDoS-атаке.
Дополнение
В "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.
Также у Vodafone фиксируются проблемы с приложением, в компании заявляют о большом количестве обращений от абонентов Kyivstar.
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Массированную DDoS-атаку на monobank отбили - Гороховский
Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил, что они отбили массированную DDoS-атаку на свой мобильный банк. Атака совпала с проблемами, с которыми столкнулись абоненты "Киевстар", связанными с хакерской атакой, и абоненты Vodafone.
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