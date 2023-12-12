Массированную DDoS-атаку на monobank отбили - Гороховский

DDoS-атаку на мобильный банк monobank отбили, сообщил во вторник сооснователь monobank Олег Гороховский, пишет УНН.

Отбили. Моно - броня - написал Гороховский в Telegram.

Напомним

Гороховский ранее сегодня сообщил, что мобильный банк monobank подвергся массированной DDoS-атаке.

Дополнение

В "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.

Также у Vodafone фиксируются проблемы с приложением, в компании заявляют о большом количестве обращений от абонентов Kyivstar.

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