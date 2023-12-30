Массированная ракетная атака на Киев: количество погибших возросло до 13

В результате массированной ракетной атаки рф количество жертв в Киеве возросло до 13. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Количество погибших в результате атаки на столицу 29 декабря возросло до 11 человек. Тела еще двух погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе - сообщил городской голова.

Через несколько минут стало известно, что количество жертв возросло уже до 13 человек.

Еще два тела погибших достали из-под завалов. На данный момент 13 погибших - уточнил городской голова.

По словам Кличко, 32 человека пострадали. Сейчас 17 из них находятся в стационарах медучреждений столицы.

Напомним,

29 декабря рф осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Сегодня Дни траура объявлены в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях.