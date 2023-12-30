Массированная ракетная атака на Киев: количество погибших возросло до 13
Киев • УНН
После ракетной атаки россии количество погибших в Киеве возросло до 13 человек, 32 получили ранения.
В результате массированной ракетной атаки рф количество жертв в Киеве возросло до 13. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Количество погибших в результате атаки на столицу 29 декабря возросло до 11 человек. Тела еще двух погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе
Через несколько минут стало известно, что количество жертв возросло уже до 13 человек.
Еще два тела погибших достали из-под завалов. На данный момент 13 погибших
По словам Кличко, 32 человека пострадали. Сейчас 17 из них находятся в стационарах медучреждений столицы.
Напомним,
29 декабря рф осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Сегодня Дни траура объявлены в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Массированная ракетная атака на Киев: количество погибших возросло до 13
После ракетной атаки россии количество погибших в Киеве возросло до 13 человек, 32 получили ранения.
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