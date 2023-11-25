Массированная атака дронов на Киев: в Соломенском районе горит здание детсада

Оккупанты массированно атакуют Киев дронами. Как сообщили в КГВА, в Соломенском районе горит здание детсада, в домах повреждены окна, передает УНН.

В результате сбивания вражеских БПЛА и падения обломков в Соломенском районе произошло возгорание на территории детского сада. Информация о пострадавших уточняется. Задействованы все экстренные службы - сообщил председатель КГВА Сергей Попко.

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Также известно, что "в результате сбития вражеских БпЛА в Соломенском районе, в отдельных домах зафиксировано повреждение окон в квартирах".

"Находитесь в укрытиях, держитесь подальше от окон и стекол. Боевая работа сил ПВО продолжается", - добавил Попко.

В то же время, в КГГА сообщают о падении обломков сбитого БПЛА в Печерском районе столицы.

"Все службы следуют на место. Вызовы медиков в Соломенском районе. Бригады выехали", - сообщили в КГГА.