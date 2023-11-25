Массированная атака дронов на Киев: в Соломенском районе горит здание детсада
Киев • УНН
Киев переживает мощную атаку беспилотников, в результате которой загорелся детский сад в Соломенском районе и повреждены окна в некоторых домах. Службы по чрезвычайным ситуациям реагируют на происшествия, информация о пострадавших уточняется.
Оккупанты массированно атакуют Киев дронами. Как сообщили в КГВА, в Соломенском районе горит здание детсада, в домах повреждены окна, передает УНН.
В результате сбивания вражеских БПЛА и падения обломков в Соломенском районе произошло возгорание на территории детского сада. Информация о пострадавших уточняется. Задействованы все экстренные службы
Добавим
Также известно, что "в результате сбития вражеских БпЛА в Соломенском районе, в отдельных домах зафиксировано повреждение окон в квартирах".
"Находитесь в укрытиях, держитесь подальше от окон и стекол. Боевая работа сил ПВО продолжается", - добавил Попко.
В то же время, в КГГА сообщают о падении обломков сбитого БПЛА в Печерском районе столицы.
"Все службы следуют на место. Вызовы медиков в Соломенском районе. Бригады выехали", - сообщили в КГГА.
Массированная атака дронов на Киев: в Соломенском районе горит здание детсада
Киев переживает мощную атаку беспилотников, в результате которой загорелся детский сад в Соломенском районе и повреждены окна в некоторых домах. Службы по чрезвычайным ситуациям реагируют на происшествия, информация о пострадавших уточняется.
25 ноября: Международный день ауры, День домашней кухни
Сегодня отмечается Международный день ауры. Это попытка разобраться, действительно ли существует такое явление, которое присутствует во многих культурах и духовных традициях.
Сумщина: российские войска обстреляли из артиллерии и минометов пять громад в приграничье
Российские войска атаковали пять районов Сумской области из артиллерии, минометов и гранатометов, всего пять обстрелов и 35 взрывов за один день.
Экологический вред от войны не знает национальных границ и распространяет свое влияние на будущии поколения - Офис Генпрокурора
Заместитель Генерального прокурора Украины Виктория Литвинова во время форума в Болгарии отметила долгосрочный вред окружающей среде, вызванный вооруженными конфликтами, и выступила за экологическую безопасность как ключевую составляющую мира. Она подчеркнула необходимость ответственности за этот вред согласно международному праву.
Воровали из библиотек редкие издания Пушкина: в Париже задержали трех выходцев из Грузии
Трое грузин были арестованы в Париже за кражу редких изданий Пушкина и подозреваются в причастности к группе, стоящей за многочисленными кражами произведений искусства по всей Европе.
Дания объявила о существенном увеличении военной помощи Украине до 2027 года: о какой сумме идет речь
Дания обязуется выделить более трех миллиардов евро на оборону Украины до 2027 года. При этом, датское правительство согласилось предоставить немедленную военную помощь в размере 300 миллионов евро уже в этом году.
В первые дни полномасштабной войны лукашенко пообещал Зеленскому, что белорусы не будут воевать с Украиной - Арахамия
В Офисе президента словам диктатора не поверили, однако во время многочисленных провокаций, когда заявляли, что белорусские солдаты переодеты в военную форму и все же участвуют в боевых действиях, информация не подтверждалась.
Мороз, осадки и гололед: синоптики предупреждают про сложные погодные условия на 26-27 ноября
Сильный снег, дождь и метели со II уровнем опасности ожидаются во многих областях Украины 26-27 ноября. Непогода может вызвать перебои в работе энергетических и коммунальных служб.
Сбил патрульного и скрылся с места аварии: в Киеве задержали нетрезвого водителя
Предварительно нетрезвый водитель Ford сбил патрульного на столичном Харьковском шоссе и скрылся, но вскоре был задержан. Раненого полицейского госпитализировали.
В россии пенсионерку оштрафовали на 400 тысяч рублей за то, что она назвала Керченский мост "законной военной целью"
Российская пенсионерка была оштрафована на 400 тыс. рублей за то, что в социальных сетях назвала Керченский мост "законной военной целью". российские власти её обвинили в "оправдании терроризма".