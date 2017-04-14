Маршруты движения четырех автобусов в столице изменятся в субботу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В субботу 15 апреля из-за проведения продовольственных ярмарок будут внесены изменения в работу автобусных маршрутов №№ 61, 73, 98, 101. Об этом передает УНН из ссылок на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"15 апреля в работу автобусов маршрутов №№ 61, 73, 98, 101 вносятся изменения", - говорится в сообщении.
15 апреля в связи с проведением продовольственных ярмарок в работу автобусов маршрутов №№ 61, 73, 98, 101 вносятся изменения, а именно:
- на ул. Александра Сабурова, на участке от ул. Оноре де Бальзака к просп. Владимира Маяковского, движение автобусов маршрута № 61 будет организовано от ул. Милославской до ул. Градинской по действующей трассе, дальше так: ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) - ул. Марины Цветаевой - просп. Владимира Маяковского - ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе;
- на просп. Оболонском, на участке от ул. Героев Днепра до ул. Маршала Тимошенко, движение автобусов маршрута № 73 в направлении ул. Милославской будет организовано по трассе: ст. м. "Героев Днепра" - ул. Героев Днепра - ул. Зои Гайдай - ул. Маршала Тимошенко - просп. Оболонский, далее по действующей трассе;
- на ул. Александра Сабурова, на участке от ул. Оноре де Бальзака к просп. Владимира Маяковского, движение автобусов маршрута № 98 будет организовано от ул. Милославской до ул. Оноре де Бальзака по действующей трассе, дальше так: ул. Марины Цветаевой - просп. Владимира Маяковского - ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе;
- на ул. Милославской, на участке от ул. Маяковского до ул. Закревского, движение автобусов маршрута № 101 будет организовано от ст. м. "Петровка" до ул. Закревского по действующей трассе, дальше так: ул. Марины Цветаевой - просп. Маяковского - ул. Милославская.
Как сообщал УНН 14 апреля, движение транспорта в Киеве на ул. Мира будет частично ограничено.