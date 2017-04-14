Маршруты движения четырех автобусов в столице изменятся в субботу

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49555 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104553 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160809 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118519 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117736 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113201 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104714 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107187 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103669 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154819 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Маршруты движения четырех автобусов в столице изменятся в субботу

Маршруты движения четырех автобусов в столице изменятся в субботу

Киев  •  УНН

 • 13483 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В субботу 15 апреля из-за проведения продовольственных ярмарок будут внесены изменения в работу автобусных маршрутов №№ 61, 73, 98, 101. Об этом передает УНН из ссылок на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"15 апреля в работу автобусов маршрутов №№ 61, 73, 98, 101 вносятся изменения", - говорится в сообщении.

15 апреля в связи с проведением продовольственных ярмарок в работу автобусов маршрутов №№ 61, 73, 98, 101 вносятся изменения, а именно:

- на ул. Александра Сабурова, на участке от ул. Оноре де Бальзака к просп. Владимира Маяковского, движение автобусов маршрута № 61 будет организовано от ул. Милославской до ул. Градинской по действующей трассе, дальше так: ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) - ул. Марины Цветаевой - просп. Владимира Маяковского - ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе;

- на просп. Оболонском, на участке от ул. Героев Днепра до ул. Маршала Тимошенко, движение автобусов маршрута № 73 в направлении ул. Милославской будет организовано по трассе: ст. м. "Героев Днепра" - ул. Героев Днепра - ул. Зои Гайдай - ул. Маршала Тимошенко - просп. Оболонский, далее по действующей трассе;

- на ул. Александра Сабурова, на участке от ул. Оноре де Бальзака к просп. Владимира Маяковского, движение автобусов маршрута № 98 будет организовано от ул. Милославской до ул. Оноре де Бальзака по действующей трассе, дальше так: ул. Марины Цветаевой - просп. Владимира Маяковского - ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе;

- на ул. Милославской, на участке от ул. Маяковского до ул. Закревского, движение автобусов маршрута № 101 будет организовано от ст. м. "Петровка" до ул. Закревского по действующей трассе, дальше так: ул. Марины Цветаевой - просп. Маяковского - ул. Милославская.

Как сообщал УНН 14 апреля, движение транспорта в Киеве на ул. Мира будет частично ограничено.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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