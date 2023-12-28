Маркетинг-директор AB InBev Efes Ukraine Екатерина Сахарнова рассказала о восстановлении позиций на рынке и поделилась собственными инсайтами маркетинга в условиях военного положения

Почти год назад Екатерина Сахарнова возглавила направление маркетинга в AB InBev Efes Ukraine. В новом интервью для издания MMR она рассказала о вызовах, которыми это время ознаменовалось для нее и компании, а также поделилась собственным взглядом на маркетинг в условиях полномасштабного вторжения, передает УНН.

В течение последних двух лет AB InBev Efes Ukraine сосредоточила максимум усилий на поддержке работников и помощи украинским громадам. Сегодня компания продолжает активно поддерживать социальные и гуманитарные инициативы в Украине. Важным направлением является внедрение инклюзивной корпоративной политики, включая помощь сотрудникам-ветеранам, которые возвращаются к работе в команде.

В начале полномасштабного вторжения пивоваренные компании вынужденно остановили производство, присутствие компании на украинском рынке обеспечивалось благодаря импортным брендам. Однако, как проявление солидарности с украинцами, на 14 ключевых мировых рынках, в частности в странах Европы и Северной и Южной Америки, состоялся запуск пива "Чернігівське". Это позволило заработать 5 млн долл., которые были направлены на гуманитарную поддержку Украины и украинцев.

Несмотря на то, что прошлый год был нелегким для украинского бизнеса, компании научились находить новые возможности для развития и адаптироваться к потребностям времени. Это, в частности, и уникальный опыт AB InBev Efes Ukraine по восстановлению позиций на украинском рынке после запуска производства и трансформация маркетинговой стратегии компании производства и трансформация маркетинговой стратегии компании в соответствии с новым условиям.

Сейчас AB InBev Efes Ukraine имеет потенциал для дальнейшего развития в Украине, ведь одна из трех пивоварен компании в Харькове до сих пор не запустила производство по соображений безопасности, а остальные работают в полную силу. Немало любимых украинцами брендов уже вернулись на полки магазинов, а интересные новинки ежедневно находят своих поклонников каждый день.

"В первую очередь, бизнес - это об отношениях с клиентами, партнерами и потребителями. Мы фокусируемся на устойчивом развитии, восстановлении партнерских отношений. Первым шагом было восстановление дистрибуции, а вторым - возвращение наших брендов в головы и сердца наших потребителей", - отметила Екатерина Сахарнова во время интервью.

Реалии сегодняшнего дня требуют новых коммуникационных стратегий компаний, однако, по наблюдениям AB InBev Efes Ukraine, потребители по-прежнему хотят видеть в коммуникациях общечеловеческие ценности.

Именно поэтому поэтому большой успех имела кампания "Таке, як ти" от бренда "Чернігівське", который прошел собственный сложный путь от потерь к восстановлению. "Таке, як ти" - рассказ о том, что сегодня бренд как никогда близок к потребителям, которые также не теряют веры в лучшее, несмотря на все испытания.

Еще одним примером актуальной коммуникации является новая зимняя кампания от Stella Artois, которая сопровождает нынешний запуск лимитированной праздничной серии банок пива. Главный месседж кампании заключается в том, что самый главный подарок - это возможность быть рядом с родными.

По мнению Екатерины Сахарновой, современный украинский рынок коммуникаций является достаточно профессиональным, поэтому сейчас очень интересно наблюдать за маркетинговыми кейсами и событиями в индустрии. В то же время наибольшее воодушевление, как всегда, дают люди - потребители, клиенты, партнеры и коллеги.

"Меня очень вдохновляют коллеги - их истории преодоления, оптимизм, жизнеутверждаемость вдохновляют и мотивируют идти дальше. Вообще, люди - это самое ценное в маркетинге, как и в жизни - вот мой персональный инсайт уходящего года", - подчеркнула Екатерина.