Маркарова заявила, что завтра придет в НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что с ее декларацией нет проблем, и в четверг она придет в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для дачи объяснений. Об этом Маркарова рассказала в интервью "Радио Свобода" , передает УНН.
"Обязательно пойду", - сказала Маркарова в ответ на вопрос журналиста о том, придет ли она в НАПК в четверг.
"Я в своей декларации отражаю исключительно достоверную информацию. У нас уже был небольшой спор год назад с НАПК, который завершился в суде, который поддержал мою точку зрения. Надеюсь, что смогу доказать свою точку зрения членам НАПК. Если нет - сходим еще раз в суды", - сказала она.
Маркарова подтвердила, что считает, что с ее декларацией никаких проблем нет.
"Я сделала, благодаря декларациям НАПК, полную инвентаризацию всего имущества", - добавила она.
Как сообщал УНН, 26 сентября стало известно, что НАПК 3 октября с 10.00 до 12.00 вызывает министра финансов для дачи объяснений по поводу возможного декларирования недостоверных сведений.