Маркарова заявила, що завтра прийде в НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що з її декларацією немає проблем, і що у четвер вона прийде до Національного агентства з питань запобігання корупції для надання пояснень. Про це Маркарова розповіла в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає УНН.
"Обов’язково піду", - сказала Маркарова у відповідь на запитання журналіста про те, чи прийде вона до НАЗК у четвер.
"Я в своїй декларації відображаю виключно достовірну інформацію. У нас вже була невелика суперечка рік тому з НАЗК, що завершилась в суді, який підтримав мою точку зору. Сподіваюсь, що зможу довести свою точку зору членам НАЗК. Якщо ні – сходимо ще раз в суди", - сказала вона.
Маркарова підтвердила, що вважає, що з її декларацією жодних проблем немає.
"Я зробила, завдяки деклараціям НАЗК, повну інвентаризацію всього майна", - додала вона.
Як повідомляв УНН, 26 вересня стало відомо, що НАЗК 3 жовтня з 10.00 до 12.00 викликає міністра фінансів для надання пояснень щодо можливого декларування недостовірних відомостей.