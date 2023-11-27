Мальта готова взять на себя председательство в ОБСЕ в следующем году
Мальта примет председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2024 году - такое решение было принято консенсусом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 27 ноября.
До конца дня надеемся освободить всех людей и расчистить ключевые трассы - Кипер о ситуации в Одесской области
Стабилизация погоды способствует спасательным работам в заснеженной Одесской области. Власти планируют освободить заблокированных людей и расчистить ключевые маршруты до конца дня
На Киевщине увеличили количество техники для уборки снега. Бровары из-за аварии временно без воды
Киевская область задействовала 241 единицу техники и 314 работников для уборки снега в условиях непогоды, а в Броварах авария на канализационной системе привела к временному отключению воды.
Почти без осадков, но со шквальным ветром: прогноз погоды в Украине на 28 ноября
Завтра в западных областях Украины ожидается снег и мокрый снег, на юге порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха по всей стране будет колебаться от -3°C до +11°C.
Китай отвергает сообщения о переговорах о тоннеле между рф и Крымом как "безосновательные"
Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отказался комментировать сообщения о проекте строительства тоннеля россия-Крым, назвав их безосновательными.
С начала обязательной эвакуации из Донецкой области выехали более 97 тысяч человек
Из Донецкой области было эвакуировано более 97 000 человек, в том числе более 12,5 тыс. детей, которые получают финансовую и другую помощь в Житомирской области.
Основатель Alibaba Джек Ма открывает сельскохозяйственную компанию
Джек Ма, соучредитель Alibaba, запустил компанию Hangzhou Ma's Kitchen Food стоимостью 1,4 миллиона долларов, специализирующуюся на производстве упакованных пищевых продуктов и переработке сельскохозяйственной продукции. Этот шаг последовал за периодом низкого публичного внимания после того, как компании Ма понесли значительные финансовые потери из-за государственной проверки.
НАТО обсудит действия россии и собирается согласовать рекомендации по реформам в Украине на пути к членству
Министры НАТО обсудят дестабилизирующие действия россии и проведут заседание с министром иностранных дел Украины Кулебой, в частности, будет обсуждаться вопрос о реформах для приобретения членства в НАТО.
Европейский инвестиционный банк откроет региональный офис в Киеве
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) откроет новый региональный офис в Киеве с целью усиления поддержки Украины и Восточной Европы.
Суд отправил под стражу ривненского депутата из-за миллионных незадекларированных активов
Депутата ривненского областного совета задержали за недекларирование миллионного состояния; он может выйти под залог в 192 миллиона гривен. У него изъяли более 4 миллионов долларов, элитные автомобили и ценные вещи.