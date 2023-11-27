Мальта готова взять на себя председательство в ОБСЕ в следующем году

Страны-участницы ОБСЕ недавно приняли консенсусом решение по поводу председательства Мальты в 2024 году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщает это сообщает УНН со ссылкой на издание Sloboden Pečat и сообщение министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи в соцсети X.

Важные решения, открывающие путь к консенсусу по председательству в ОБСЕ 2024, будут утверждены на встрече в Скопье. Благодарю Мальту за вашу готовность взять на себя эту жизненно важную роль и всех коллег за вашу гибкость и поддержку - заявил дипломат

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Как сообщает ежедневная газета Северной Македонии Sloboden Pečat, решение по Мальте, как компромиссной кандидатуры, было принято в Вене 27 ноября, во время заседания Постоянного совета.

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