Максимальная вовлеченность национальных производителей и отмена дискриминационных требований - Жумадилов о новой стратегии Минобороны в вопросе закупок

Обеспечить максимальное участие в тендерах производителей продукции, в частности национальных, а не посредников. А также постепенную отмену дискриминационных требований, которые создавали преимущества отдельным участникам рынка. Такие первоочередные задачи своей команды в эфире национального телемарафона озвучил гендиректор государственного предприятия "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, сообщает УНН.

Во-первых, мы все наши закупочные стратегии выстраиваем таким образом, чтобы сделать возможным участие производителей напрямую в наших тендерах. То есть, работать не через посредников, а с теми, кто непосредственно производит ту или иную продукцию. Если это резиденты Украины, то есть наши отечественные национальные производители, то речь о них. Если что-то не производится в Украине, в принципе, или не производится в достаточном объеме, и мы работаем с зарубежными производителями, то мы будем прилагать усилия для того, чтобы с ними напрямую выходить в договорные отношения. Там есть некоторые регуляторные особенности, которые нужно будет доурегулировать, для того, чтобы мы могли напрямую контрактовать именно зарубежных производителей. Но я думаю, что мы тоже это пройдем, есть соответствующий опыт - когда-то в сфере здравоохранения были инициированы и внесены изменения на уровне законов и постановлений для того, чтобы мы заключали напрямую договоры с фармпроизводителями, если та или иная продукция не производилась в Украине - пояснил Жумадилов.

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Что касается конкуренции, то, по его мнению, тендеры, где нет ограничений и требований, необходимо анонсировать заранее, чтобы привлечь большее количество участников. И параллельно работать над тем, чтобы постепенно убирать разного рода ограничения.

"Этот вопрос можно разбить на две составляющие. Если мы говорим сугубо о закупках, то мы должны сделать все возможное для того, чтобы заранее объявлять тендеры, где нет дискриминационных требований к участникам. С тем, чтобы все, кто является способными и добропорядочными могли принять участие в соответствующих тендерах. Есть вторая составляющая этого вопроса, а именно требования, которые устанавливаются на уровне Минобороны одним из структурных подразделений к товарам, которые могут быть в теории поставлены для нужд Вооруженных сил Украины. В некоторых случаях там нет проблем. В некоторых случаях там есть нюансы, которые когда-то были прописаны таким образом, что на некоторых рынках конкуренция по товарам для нужд ВСУ невозможна. Мы будем работать с новой командой Минобороны, и уже работаем над тем, чтобы такие требования убирать, для того, чтобы не было дискриминации в отношении производителей", - подытожил гендиректор ГП "Государственный оператор тыла".

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