Любомир Гузар о религии, элите и единстве

УНН предлагает читателям вспомнить самые известные высказывания Блаженнейшего:

- Мы имеем что-то только тогда, когда стремимся к чему-то величественному и чистому. Мы будем пропащими, если будем думать только об удовлетворении своих потребностей.

- Религия - это не знание о Боге. Религия - это встреча с Богом. Такая встреча может быть только личной.

- Вы очень сильны, если хотите добра, если стараетесь, если пытаетесь совместно творить добро, жить честно, жить творчески.

- Элита - это не просто те люди, которые умеют увидеть проблему и найти быстро решение. Это люди, которые умеют смотреть далеко вперед ... Надо смотреть дальше, значительно дальше вперед, чтобы понимать последствия своих решений. Тот, кто смотрит далеко, прежде всего сохраняет главное - человеческое достоинство.

- Мы пришли к тому, что человек смотрит на другого человека как на врага. Так много насилия на телевидении, что человек привыкает к нему, думает, что так должно быть. Когда нашим богом становится грош, мы можем очень много сделать, и это очень опасно.

- Человек здоровый, сильный бывает обижается, когда хотим что-то для нее сделать: "Мне ничего не нужно, спасибо, я все имею". Человек болен, немощен, престарелый может радоваться весь день, когда к нему кто-то искренне обратится. Ради радости, которую можем так принести Богу и ближнему, стоит трудиться, жертвовать свое время и свои усилия.

- Мы должны учить наших людей не поддерживать коррупцию. Я смеюсь, когда слышу о больших государственных программах, о законодательной борьбе с коррупцией. Все это смех! Что такое коррупция? Это грех. А ни один грех законом не поборете. Это надо воспитывать.

- Единство - это тоже дар Божий. И мне кажется, что все хотят его принять на собственных условиях. Никто не хочет меняться, говорят: пусть весь мир изменится, но не заставляйте меняться меня ...

- Если бы мы, разделенные, далекие друг от друга, искренне хотели быть ближе ко Христу, мы бы становились ближе друг к другу. Если мы соединены с Христом полностью, мы полностью соединены между собой.