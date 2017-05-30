Львовский школьник попал под колеса трамвая
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Во Львове 11 летний мальчик попал под колеса трамвая. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 мая в 22.45 на проспекте Красной Калины во Львове.
Как установили правоохранители, трамвай совершил наезд на пешехода, 11-летнего местного мальчика.
Школьник с легкими телесными повреждениями каретой скорой помощи был доставлен в больницу, после оказания медицинской помощи ребенок вернулся домой.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.
Как сообщал УНН, маршрутка столкнулась с микроавтобусом в Запорожской области, 32 человека пострадали.