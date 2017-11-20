Луценко считает, что в ГПУ должны оставить дела Майдана в отношении топ-чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что прокуратуре должны оставить для расследование уголовных производств, касающихся должностных лиц категории "А" относительно преступлений против Майдана. Об этом он сказал на брифинге после встречи с семьями героев Небесной сотни, передает УНН.
"Я думаю, что можно было бы оставить дела категории "А", которые касаются Майдана, за нами. Если законодатель это сделает, хорошо", - подчеркнул он.
В то же время Генеральный прокурор считает, что не следует, например, продолжить прокуратуре срок продления следствия до начала работы ГБР.
"Я не думаю, что это оптимальное решение вопроса. Так мы действовали уже с 1996 года. Конституция 1996 года забрала следствие у прокуратуры, но в переходных положениях временно его оставила. Это временно продолжалась уже столько раз, что даже страшно вспоминать. Я, вступая на должность, говорил о полной поддержке необходимости разделения следствия и процессуального руководства. Я не схожу с этой дороги. Я не думаю, что очередное перекладывание сроков является политически правильным в этой ситуации. Это одна из целей прокуратуры - избавиться в одном офисе от двух функций, что ранее часто приводило к политическим и бизнес-репрессиям", - заявил Луценко.
Напомним, Ю.Луценко объяснил, как будут расследоваться дела чиновников до формирования ГБР.