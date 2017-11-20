Луценко считает, что в ГПУ должны оставить дела Майдана в отношении топ-чиновников

"Я думаю, что можно было бы оставить дела категории "А", которые касаются Майдана, за нами. Если законодатель это сделает, хорошо", - подчеркнул он.

В то же время Генеральный прокурор считает, что не следует, например, продолжить прокуратуре срок продления следствия до начала работы ГБР.

"Я не думаю, что это оптимальное решение вопроса. Так мы действовали уже с 1996 года. Конституция 1996 года забрала следствие у прокуратуры, но в переходных положениях временно его оставила. Это временно продолжалась уже столько раз, что даже страшно вспоминать. Я, вступая на должность, говорил о полной поддержке необходимости разделения следствия и процессуального руководства. Я не схожу с этой дороги. Я не думаю, что очередное перекладывание сроков является политически правильным в этой ситуации. Это одна из целей прокуратуры - избавиться в одном офисе от двух функций, что ранее часто приводило к политическим и бизнес-репрессиям", - заявил Луценко.

Напомним, Ю.Луценко объяснил, как будут расследоваться дела чиновников до формирования ГБР.