Луценко вважає, що ГПУ мають залишити справи Майдану щодо високопосадовців

"Я думаю, що можна було б залишити справи категорії "А", які стосуються Майдану, за нами. Якщо законодавець це зробить, добре", - наголосив він.

Водночас Генеральний прокурор вважає, що не слід, наприклад, продовжити прокуратурі термін продовження слідства до початку роботи ДБР.

"Я не думаю, що це оптимальне вирішення питання. Так ми діяли вже з 1996 року. Конституція 1996 року забрала слідство у прокуратури, але в перехідних положеннях тимчасово його залишила. Ця тимчасовість продовжувалася вже стільки разів, що навіть страшно згадувати. Я, заступаючи на посаду, говорив про повну підтримку необхідності розділення слідства та процесуального керівництва. Я не сходжу з цієї дороги. Я не думаю, що чергове перекладання термінів є політично правильним в цій ситуації. Це одна з мети прокуратури – позбутися в одному офісі двох функцій, що раніше часто призводило до політичних та бізнес-репресій", - заявив Ю.Луценко.

Нагадаємо, Ю.Луценко пояснив, як розслідуватимуться справи високопосадовців до формування ДБР.