Луценко объяснил, как будут расследоваться дела чиновников до формирования ГБР

"На данный момент мы можем расследовать только старые дела, если в них нет категории "А", все остальные дела я должен расписывать на СБУ на МВД, пока нет ГБР. А дела, где есть или будет категория "А", передавать в НАБУ", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, с 20 ноября у следователей прокуратуры остается право дорасследование на срок не более двух лет начатых ими уголовных производств с подследственности ГБР. Однако следователи прокуратуры не имеют права расследовать новые производства.