Луценко объяснил, как будут расследоваться дела чиновников до формирования ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, какие дела будет расследовать прокуратура, а какие - Национальное антикоррупционное бюро до начала работы Государственного бюро расследований. Об этом он сказал на брифинге после встречи с семьями Героев Небесной Сотни, передает УНН.
"На данный момент мы можем расследовать только старые дела, если в них нет категории "А", все остальные дела я должен расписывать на СБУ на МВД, пока нет ГБР. А дела, где есть или будет категория "А", передавать в НАБУ", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, с 20 ноября у следователей прокуратуры остается право дорасследование на срок не более двух лет начатых ими уголовных производств с подследственности ГБР. Однако следователи прокуратуры не имеют права расследовать новые производства.