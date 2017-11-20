Луценко пояснив, як розслідуватимуться справи високопосадовців до формування ДБР

“На цей момент ми можемо розслідувати лише старі справи, якщо в них немає категорії „А“, всі решта справ я маю розписувати на СБУ на МВС, поки немає ДБР. А справи, де є або буде категорія „А“, передавати до НАБУ”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, відсьогодні у слідчих прокуратури залишається право дорозслідування на строк не довше двох років розпочатих ними кримінальних проваджень з підслідністю ДБР. Однак слідчі прокуратури не мають права розслідувати нові провадження.