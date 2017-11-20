Луценко пояснив, як розслідуватимуться справи високопосадовців до формування ДБР

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, які справи розслідуватиме прокуратура, а які Національне антикорупційне бюро до початку роботи Державного бюро розслідувань. Про це він сьогодні сказав на брифінгу після зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні, передає УНН.

“На цей момент ми можемо розслідувати лише старі справи, якщо в них немає категорії „А“, всі решта справ я маю розписувати на СБУ на МВС, поки немає ДБР. А справи, де є або буде категорія „А“, передавати до НАБУ”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, відсьогодні у слідчих прокуратури залишається право дорозслідування на строк не довше двох років розпочатих ними кримінальних проваджень з підслідністю ДБР. Однак слідчі прокуратури не мають права розслідувати нові провадження.

Українські Національні Новини

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