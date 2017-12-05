Луценко: окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти (дополнено)

"Сегодня я обнародываю первую часть операции СБУ и ГПУ по срыву плана реванша прокремлевских сил в Украине. Это касается сотрудничества ряда политиков, в первую очередь Саакашвили, с членами организованной преступной группировки Януковича, в первую очередь Сергеем Курченко, за деньги которых М.Саакашвили и приближенные к нему лица проводили финансирование инициированных ими акций протеста, целью которых был захват государственной власти в Украине и содействие членам преступной организованной группировки Януковича-Курченко в остановке их криминального преследования и восстановления контроля над активами, которые они приобрели в свое время в Украине в криминальный способ", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.