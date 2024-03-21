Лучшие фильмы с Гэри Олдменом: от Ли Харви Освальда до Уинстона Черчилля

Сегодня, 21 марта, свой 63-й день рождения празднует британский актер, трехкратный обладатель "Оскара" Гэри Олдмен. УНН подготовил для вас подборку фильмов с этим артистом, талантом которого восхищаются и другие коллеги по цеху - от Брэда Питта до Дэниеля Рэдклиффа.

Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе (1991 год)

В этом драматическом фильме Гэри Олдмен исполнил роль Ли Харви Освальда, которого обвиняют в убийстве президента США Джона Кеннеди.

Режиссером ленты выступил Оливер Стоун, а актерский состав, кроме Олдмена, представляют Кевин Костнер, Томми Ли Джонс, Кевин Бейкон и Джо Пеши.

События в ленте разворачиваются после убийства Кеннеди. Фильм представляет собой смесь исторической драмы и политического детектива.

Дракула (1992 год)

Экранизация классического готического романа Брэма Стокара от легендарного режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. В фильме Гэри Олдмену выпала честь воплотить роль самого графа Дракулы. И британский актер блестяще с ней справился. Да и сама лента достойна внимания - жуткая и эротическая картина, получившая много наград.

Действие фильма разворачивается в Лондоне в конце XIX века. Молодой юрист Джонатан Харкер со своей невестой - красавицей Миной, полны счастья и планов на будущее. Однако Джонатан должен посетить графа Дракулу, который живет в далекой Трансильвании. Клиент Джонатана планирует приобрести недвижимость в Лондоне, именно для этого ему, якобы, и нужен юрист. Но загадочный граф имеет и другие планы, в частности, и на невесту Харкера.

"Бессмертная возлюбленная" (1994 год)

Драма "Бессмертная возлюбленная" раскрывает секрет того, почему произведения Людвига Ван Бетховена живут в веках и затрагивают самые глубинные уголки души. Критики считают, что роль Бетховена - одна из лучших в карьере Олдмена.

"Шпион, выйди вон!" (2011 год)

События ленты разворачиваются в Англии в 70-е годы 20 века - в пик холодной войны.

Британская разведка безуспешно пытается найти русского предателя в своем тылу. Чтобы выявить предателя руководство британской разведки подключает к делу опытного агента МИ-6 Джорджа Смайли (Гэри Олдмен), которого приходится отозвать с заслуженного отдыха. Ситуация осложняется тем, что "крот" засел где-то на самой верхушке власти, и всю операцию приходится держать в строжайшей тайне. В ходе расследования Смайли и сам превращается в мишень. Удастся ли ему распутать тайну или он к этому и не стремится?

"Темные времена" (2017 год)

За воплощение на экране бывшего премьер-министра Великобритании, Уинстона Черчилля Гэри Олдмен получил "Оскар". Говорят, что к своей роли британский актер готовился целый год, тщательно изучая Черчилля.