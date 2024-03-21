Лучшие фильмы с Гэри Олдменом: от Ли Харви Освальда до Уинстона Черчилля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  116407 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  116139 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  133647 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  141935 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  132701 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127879 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125342 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  257333 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  143014 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134717 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

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18 марта 2024, 13:13  •  233604 просмотра
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15 марта 2024, 12:36  •  375137 просмотра

Лучшие фильмы с Гэри Олдменом: от Ли Харви Освальда до Уинстона Черчилля

Гэри Олдмен, трехкратный лауреат премии "Оскар", сегодня празднует свой день рождения.

Культура •   •  11902 просмотра
Лучшие фильмы с Гэри Олдменом: от Ли Харви Освальда до Уинстона Черчилля

Солнечные и дружелюбные: сегодня Международный день людей с синдромом Дауна

В Международный день людей с синдромом Дауна проводятся мероприятия, направленные на повышение осведомленности о заболевании, вызванном лишней хромосомой, улучшение качества жизни, а также празднование доброты и позитива людей с этим заболеванием. Символом события являются яркие, непарные носки.

Общество •   •  14847 просмотра
Солнечные и дружелюбные: сегодня Международный день людей с синдромом Дауна

Количество пострадавших в Киеве увеличилось до 10 человек

Ночью Киев был обстрелян российскими ракетами "Кинжал", в результате чего пострадало 19 человек, 2 из которых были госпитализированы, а остальные получили помощь на месте в Шевченковском и Святошинском районах.

Война •   •  22657 просмотра
Количество пострадавших в Киеве увеличилось до 10 человек

В Киеве в результате ракетной атаки восемь пострадавших в результате ракетной атаки

Восемь человек получили ранения в результате ночного ракетного обстрела Киева, в результате которого вспыхнули пожары в жилых и нежилых зданиях в нескольких районах города.

Война •   •  26648 просмотра
В Киеве в результате ракетной атаки восемь пострадавших в результате ракетной атаки

21 марта: Международный день лесов, Всемирный день гипнородов

Сегодня, 21 марта, все кому небезразлично экологическое состояние нашей планеты, могут присоединиться к Международному дню лесов. По оценкам ученых, ежегодно 10 миллионов гектаров лесов на Земле подпадают под вырубку, а еще около 70 миллионов гектаров - уничтожаются в результате лесных пожаров.

УНН Lite •   •  21920 просмотра
21 марта: Международный день лесов, Всемирный день гипнородов

Чехия передаст Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня

Чешская Республика поставит Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня в рамках совместного с Германией проекта по поставке около 180 000 единиц 155-мм и 152-мм боеприпасов до конца года.

Война •   •  29809 просмотра
Чехия передаст Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня

Атака на Киев: стали известны последствия обстрела

Ракетный обстрел Киева вызвал разрушения в трех районах города, осколки ракет попали в детский сад, жилые дома и предприятия, что привело к пожарам и выбитым окнам.

Война •   •  79136 просмотра
Атака на Киев: стали известны последствия обстрела

NYT: в Британии ведут расследование о попытке кражи медицинских данных Кейт Миддлтон

В Британии расследуют попытку кражи медицинских данных Кейт Миддлтон у персонала лондонской клиники, где она проходила лечение.

Здоровье •   •  48445 просмотра
NYT: в Британии ведут расследование о попытке кражи медицинских данных Кейт Миддлтон

В Святошинском районе - падение обломков ракеты

Осколки ракет упали на детский сад в Святошинском районе, а в Шевченковском районе Киева загорелись автомобили после серии взрывов, вызванных ударами российских крылатых ракет, на места происшествий выезжали экстренные службы.

Война •   •  52402 просмотра
В Святошинском районе - падение обломков ракеты

В Киеве раздаются взрывы

Сообщалось о взрывах в Киеве и области, была объявлена воздушная тревога и запущена баллистическая ракета воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал" в направлении столицы.

Война •   •  102577 просмотра
В Киеве раздаются взрывы