Ошибочное убийство трех израильских заложников: ЦАХАЛ отчитался о новых деталях трагедии
Киев • УНН
Трое израильских заложников держали белый флаг, когда были ошибочно убиты солдатами ЦАХАЛ в Газе. Солдаты ошибочно идентифицировали заложников, как вражеских комбатантов.
Предварительное расследование инцидента, во время которого трое израильских заложников, которым удалось сбежать из плена ХАМАС в Газе, были ошибочно идентифицированы как враги и застрелены солдатами ЦАХАЛ, подтверждает, что войска не придерживались армейских правил боевых действий, поскольку заложники держали белый флаг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Haaretz.
Детали
Израильская армия опубликовала новые подробности случайного убийства трех заложников во время боевой операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Согласно сообщению, заложники размахивали палкой, обмотанной белой тканью, что обычно считается символом того, что его владелец хочет сдаться.
Представитель ЦАХАЛа сообщил, что заложники были убиты в зоне интенсивных боев, где боевики ХАМАС действуют в гражданской одежде и используют тактику обмана.
Согласно заключению расследования, солдат видел заложников, которые выходили за десятки метров от израильских сил в районе Шеджайя.
Они все без рубашек и имеют палку с белой тканью. Солдат чувствует угрозу и открывает огонь. Он заявляет, что они террористы, они [силы] открывают огонь, двое убиты сразу
Третий заложник был ранен и отступил в соседнее здание, где призывал на помощь на иврите, сказал чиновник.
Сразу командир батальона отдает приказ о прекращении огня, но снова раздается очередная очередь в сторону третьего и он также погибает. ... Я должен сказать достаточно четко: это противоречит нашим правилам ведения боевых действий
Дополнение
Трое убитых заложников были похищены ХАМАСом во время нападения 7 октября, которое спровоцировало дальнейшую войну между Израилем и ХАМАС. По данным израильских властей, более 100 заложников все еще остаются в плену.
Форум семей заложников и пропавших без вести, который представляет интересы семей заложников, выразил соболезнования и почтил память погибших.
Напомним
В пятницу утром, 15 декабря, во время боев на севере Газы израильские войска по ошибке открыли огонь по трём израильским заложникам и убили их.
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Трое израильских заложников держали белый флаг, когда были ошибочно убиты солдатами ЦАХАЛ в Газе. Солдаты ошибочно идентифицировали заложников, как вражеских комбатантов.
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