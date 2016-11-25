Лотерея "Мегалот" завтра разыграет более 16 млн грн

Розыгрыш очередного тиража лотереи состоится завтра на Первом национальном телеканале Украины в 22:40.

По данным "М.С.Л.", во время розыгрыша прошлого тиража (№ 1590 от 23 ноября 2016 г.) максимальная сумма выигрыша составила почти 16 тыс. гривен. Однако джекпот и Мегаприз пока сорвать не удалось ни одному из игроков.

Условия лотереи таковы: Мегаприз - приз за 6 угаданных чисел; Мегаджекпот - приз за 6 угаданных чисел и Мегашарик.

Размер выигрыша за три угаданных числа составляет 20-40 гривен, за 4 числа - 150-350 грн, за 5 чисел - 5 тыс. - 20 тыс. грн, но в любом случае зависит от объема принятых ставок на тираж и количества игроков, которые угадали соответственно 3, 4 или 5 цифр.

При этом сделать ставки можно онлайн.

Напомним, прошлый Мегаприз лотереи "Мегалот" в размере 2,5 млн выиграл Александр из Киева в апреле текущего года. Свою ставку он сделал по адресу ул.Оноре де Бальзака, 70, используя функцию "автоставки", когда компьютер самостоятельно выбирает числа.

Как ранее сообщал "М.С.Л.", за все время проведения лотереи "Мегалот" игроками было выиграно более 270 млн грн.