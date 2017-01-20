Лотерея "Мегалот" завтра разыграет почти 18 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Джекпот лотереи "Мегалот" составляет уже 12 млн 100 тыс.грн, а "Мегаприз" - 5 млн 700 тыс. грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Розыгрыш очередного тиража лотереи состоится завтра на Первом национальном телеканале Украины в 22:40.
По данным "М.С.Л.", во время розыгрыша прошлого тиража (№ 1606 от 18 января 2017 года) максимальная сумма выигрыша составила более 8 000 гривен. Однако джекпот и Мегаприз пока сорвать не удалось ни одному из игроков.
Условия лотереи таковы: Мегаприз - приз за 6 угаданных чисел; Мегаджекпот - приз за 6 угаданных чисел и Мегакульку.
Размер выигрыша за три угаданных числа составляет 20-40 гривен, за 4 числа - 150-350 грн, за 5 чисел - 5000-20000 грн, но в любом случае зависит от объема принятых ставок на тираж и количество игроков, которые угадали соответственно 3, 4 или 5 цифр. При этом сделать ставки можно онлайн.
Напомним, прошлый Мегаприз лотереи "Мегалот" в размере 2,5 млн выиграл Александр из Киева в апреле 2016 года. Свою ставку он сделал по адресу ул. Оноре де Бальзака, 70, используя функцию "автоставки", когда компьютер самостоятельно выбирает числа.
Как ранее сообщал "М.С.Л"., За все время проведения лотереи "Мегалот" игроками было выиграно более 270 млн грн.