"LONGmixER" представляет новую зимнюю коллекцию напитков

"Накануне зимнего сезона и рождественских праздников ТМ "LONGmixER" запускает новую уникальную коллекцию самых популярных зимних напитков "LONGmixER Winter Edition".

Напитки, дополненные ароматными специями и изысканными пряностями, обязательно согреют в зимние морозы и создадут атмосферу праздника и сказки. В ассортименте зимней коллекции "LONGmixER" - такие традиционные напитки, как Красный Белый Глинтвейн, Грог и Грушево-Карамельный Пунш", - говорится в релизе.

Новая коллекция зимних напитков "LONGmixER Winter Edition" станет идеальным довершением для уютного зимнего вечера во время просмотра любимых фильмов и для веселых домашних вечеринок в кругу любимых друзей, подчеркивают производители напитка.

Напомним, что вся продукция бренда "LONGmixER" выпускается на основе натурального сока.