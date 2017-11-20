"LONGmixER" презентує нову зимову колекцію напоїв

"Напередодні зимового сезону та різдвяних свят ТМ "LONGmixER" запускає нову унікальну колекцію найпопулярніших зимових напоїв "LONGmixER Winter Edition".

Напої, доповнені ароматними спеціями та вишуканими прянощами, обов'язково зігріють в зимові морози та створять атмосферу свята та казки. В асортименті зимової колекції "LONGmixER" – такі традиційні напої, як Червоний та Білий Глінтвейн, Грог та Грушево-Карамельний Пунш", - сказано в релізі.

Нова колекція зимових напоїв "LONGmixER Winter Edition" стане ідеальним довершенням для затишного зимового вечора під час перегляду улюблених фільмів і для веселих домашніх вечірок у колі улюблених друзів, підкреслюють виробники напою.

Нагадаємо, що вся продукція бренду "LONGmixER" випускається на основі натурального соку.