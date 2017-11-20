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"LONGmixER" презентує нову зимову колекцію напоїв

"LONGmixER" презентує нову зимову колекцію напоїв

Київ • УНН

 • 12266 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Бренд слабоалкогольних напоїв "LONGmixER" запустив нову колекцію зимових напоїв "LONGmixER Winter Edition", передає УНН із посиланням на прес-реліз бренду.

"Напередодні зимового сезону та різдвяних свят ТМ "LONGmixER" запускає нову унікальну колекцію найпопулярніших зимових напоїв "LONGmixER Winter Edition".

Напої, доповнені ароматними спеціями та вишуканими прянощами, обов'язково зігріють в зимові морози та створять атмосферу свята та казки. В асортименті зимової колекції "LONGmixER" – такі традиційні напої, як Червоний та Білий Глінтвейн, Грог та Грушево-Карамельний Пунш", - сказано в релізі.

Нова колекція зимових напоїв "LONGmixER Winter Edition" стане ідеальним довершенням для затишного зимового вечора під час перегляду улюблених фільмів і для веселих домашніх вечірок у колі улюблених друзів, підкреслюють виробники напою.

Нагадаємо, що вся продукція бренду "LONGmixER" випускається на основі натурального соку.

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