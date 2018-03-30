Ломаченко назвал наибольшую сложность в поединке с Линаресом

"Самая большая сложность с Линаресом будет проходить в первых раундах боя, когда нужно будет почувствовать его. Первые три-четыре раунда", - начал наш соотечественник.

Также Ломаченко рассказал о своем новом тренировочном процессе.

"Конечно, тренировочный процесс изменился - упражнения, нагрузки. Теперь мы готовимся к новой весовой категории и новому вызову. Мне нравятся мои нынешние тренировки, когда нет сил даже возвращаться домой. Зато потом, когда дело подходит к бою, ты понимаешь, что выполнил все, чтобы показать, на что способен", - добавил боксер.

Как сообщал УНН, Ломаченко подчеркивал, что бой с венесуэльцем должен стать самым тяжелым в боксерской карьере.