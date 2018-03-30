Ломаченко назвав найбільшу складність у двобої з Лінаресом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко поділився думками з приводу майбутнього протистояння із венесуельським чемпіоном WBA в легкій вазі Хорхе Лінаресом. Про це українець заявив в інтерв'ю виданню The Ring, передає УНН.
"Найбільша складність з Лінаресом буде проходити в перших раундах бою, коли потрібно буде відчути його. Перші три-чотири раунди", - розпочав наш співвітчизник.
Також Ломаченко розповів щодо свого нового тренувального процесу.
"Звичайно, тренувальний процес змінився - вправи, навантаження. Тепер ми готуємося до нової вагової категорії і нового виклику. Мені подобаються мої теперішні тренування, коли немає сил навіть повертатися додому. Зате потім, коли справа підходить до бою, ти розумієш, що виконав всі, щоб показати, на що здатний", - додав боксер.
Як повідомляв УНН, Ломаченко наголошував, що бій з венесуельцем має стати найважчим в боксерській кар'єрі.