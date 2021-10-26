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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Только 16% респондентов знают, что такое Дія City – опрос

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. По результатам недавнего опроса, проведенного MC Today совместно с Министерством цифровой трансформации Украины, только 16% респондентов правильно ответили на все вопросы, касающиеся особенностей функционирования спецрежима для ІТ-компаний — Дія City. Об этом говорится в колонке замминистра цифровой трансформации Александра Борнякова на сайте MC.Today.

Только 16% респондентов знают, что такое Дія City – опрос

Вопросы касались общих принципов функционирования спецрежима: будет ли принудительным вступление в Дія City, запрещено ли сотрудничество с ФЛП в рамках спецрежима, или обязательно подписывать контракт о непереманивании и т.д.

По мнению Александра Борнякова, незнание особенностей спецрежима является основной причиной домыслов и негатива, которые иногда возникают в ІТ-сообществе.

Так, например, существует мнение, что вступление в Дія будет принудительным, а резидентам спецрежима запретят сотрудничать с ФЛПами, хотя это не так. Вступление в Дія City будет добровольным, а компании-члены спецрежима смогут привлекать ФЛП с некоторыми ограничениями.

Налоговым законопроектом № 5376 предусмотрено: если компания выберет налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль, ее расходы на ФЛП не должны превышать 20% от общих расходов. Суммы, которые окажутся вне лимита, будут облагаться налогом в размере 9%. Однако ограничения будут действовать не сразу после запуска Дія City, а только с 2024 года. Тогда расходы не должны превышать 50%. А норма о 20% заработает только с 2025 года.

Также ІТ-специалисты озабочены тем, что для ІТ поднимут налоговые ставки. Однако, согласно законопроекту № 5376, налоговая нагрузка будет практически соизмерима с ФЛП — прибавляется только военный сбор на уровне 1,5%.

Также некоторые считают, что специалистов могут заставить подписать гиг-контракт или договор о неконкуренции. По словам Борнякова, в рамочном законе прописано, что такие документы подписываются с согласия обеих сторон.

К тому же, гиг-контракты и договоры о неконкуренции имеют значительные преимущества. Так, например, гиг-специалист по контракту будет иметь социальные гарантии, в отличие от ФЛП.

А по договору о неконкуренции специалист может рассчитывать на обязательную денежную компенсацию за воздержание от совершения конкурентных действий. В то же время, подписание договора о неконкуренции не означает запрета на работу в другой ІТ-компании в дальнейшем. Работник должен воздерживаться от конкурентных действий в течение срока сотрудничества с компанией, а также до 12 месяцев после ее прекращения. К тому же, такие договоры будут подписываться только со считанными специалистами узкой специализации.

Напомним, Дія City — это специальный правовой и налоговый режим для ІТ-компаний. Благодаря его внедрению Украина сможет стать самым крупным ІТ-хабом в Восточной Европе, уверен министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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