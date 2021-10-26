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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Лише 16% респондентів знають, що таке Дія City – опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За результатами нещодавнього опитування, проведеного MC Today спільно з Міністерством цифрової трансформації України, тільки 16% респондентів правильно відповіли на всі питання щодо особливостей функціонування спецрежиму для ІТ-компаній — Дія City. Про це йдеться у колонці заступника міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова на сайті MC.Today.

Лише 16% респондентів знають, що таке Дія City – опитування

Питання стосувались загальних принципів функціонування спецрежиму: чи буде примусовим вступ до Дія City, чи заборонена співпраця з ФОП у межах спецрежиму, чи обов’язково підписувати контракт про непереманювання тощо.

На думку Олександра Борнякова, незнання особливостей спецрежиму є основною причиною домислів та негативу, які подекуди виникають у ІТ-спільноті.

Так, наприклад, існує думка, що вступ до Дія City буде примусовим, а резидентам спецрежиму заборонять співпрацювати з ФОПами, хоча це не так. Вступ до Дія City буде добровільним, а компанії-члени спецрежиму зможуть залучати ФОПів з деякими обмеженнями.

Податковим законопроєктом № 5376 передбачено: якщо компанія обере податок на виведений капітал замість податку на прибуток, її витрати на ФОП не повинні перевищувати 20% від загальних витрат. Суми, які опиняться поза лімітом, будуть оподатковуватись податком у розмірі 9%. Однак обмеження діятимуть не одразу після запуску Дія City, а лише з 2024 року. Тоді витрати не повинні будуть перевищувати 50%. А норма про 20% запрацює тільки з 2025 року.

Також ІТ-спеціалісти переймаються через те, що для ІТ піднімуть податкові ставки. Однак, згідно із законопроєктом № 5376, податкове навантаження буде практично співмірним з ФОП — додається тільки військовий збір на рівні 1,5%.

Також дехто вважає, що фахівців можуть змусити підписати гіг-контракт або договір про неконкуренцію. За словами Борнякова, у рамковому законі прописано, що такі документи підписуються за згодою обох сторін.

До того ж гіг-контракти та договори про неконкуренцію мають значні переваги. Так, наприклад, гіг-спеціаліст за контрактом матиме соціальні гарантії, на відміну від ФОП.

А за договором про неконкуренцію, спеціаліст може розраховувати на обов’язкову грошову компенсацію за утримання від вчинення конкурентних дій. Водночас, підписання договору про неконкуренцію не означає заборону на роботу в іншій ІТ-компанії надалі. Працівник має утримуватись від конкурентних дій протягом терміну співпраці з компанією, і також до 12 місяців після її припинення. До того ж, такі договори будуть підписувати тільки з ліченими фахівцями вузької спеціалізації.

Нагадаємо, Дія City — це спеціальний правовий та податковий режим для ІТ-компаній. Завдяки його запровадженню Україна зможе стати найбільшим ІТ-хабом у Східній Європі, впевнений міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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