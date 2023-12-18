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Лига Чемпионов: "Реал" Лунина в 1/8 финала сыграет против "Лейпцига", а "Арсенал" Зинченко против "Порту"

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 13:25  •  1942 просмотра

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В 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" встретится с "Лейпцигом", а "Арсенал" сыграет с "Порту", матчи состоятся 13-14 февраля 2024 года.

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2023/2024. "Реал", цвета которого защищает украинский вратарь Андрей Лунин, сыграет против "Лейпцига", а "Арсенал" Александра Зинченко сыграет против "Порту", сообщили в Украинской ассоциации футбола, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 18 декабря в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2023/2024, где, в частности, определились соперники команд украинских футболистов - "Арсенала" Александра Зинченко и "Реала" Андрея Лунина", - говорится в сообщении.

Мадридский "Реал" сыграет сыграет против немецкого "Лейпцига", а лондонский "Арсенал" сыграет против португальского "Порту".

Также определились другие пары:

"Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания);

"Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Реал Сосьедад" (Испания);

"Интер" (Италия) - "Атлетико" (Испания);

ПСВ (Нидерланды) - "Боруссия" Д (Германия);

"Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия);

"Копенгаген" (Дания) - "Манчестер Сити" (Англия).

Первые игры 1/8 финала состоятся 13 - 14-го и 20 - 21 февраля, ответные матчи - 5 - 6-го и 12 - 13 марта 2024 года.

Напомним,

В столице Ирана Тегеране, ограниченное количество иранских женщин было допущено на городское дерби на футбольном стадионе, в четверг, впервые за более чем 40 лет. Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что был в восторге от того, что 3 000 женщин смогли посмотреть футбольный матч с трибун в Иране.

Павел Башинский

Павел Башинский

Спорт
Ліга Чемпіонів: “Реал” Луніна в 1/8 фіналу зіграє проти “Лейпцига”, а “Арсенал” Зінченка проти “Порту”
Champions League: "Lunin's Real Madrid to play Leipzig in the 1/8 finals, and Zinchenko's Arsenal to play Porto
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