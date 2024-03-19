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Легкий и удобный доступ к актуальным документам: МХП внедрила в собственном ритейле цифровой уголок потребителя
МХП внедрила цифровой уголок потребителя с QR-кодами в своих розничных магазинах, что обеспечивает легкий и удобный доступ для клиентов.
Операция в Ирпене рассекла группировку рф и стала переломной в обороне столицы Украины - Буданов
Операция в Ирпене разделила российскую группировку, атаковавшую Киев, на две части, став переломным моментом в обороне украинской столицы.
Под руководством Ким Чен Ына: в КНДР провели испытания сверхбольших реактивных систем залпового огня
Северная Корея под руководством Ким Чен Ына провела учебные стрельбы своих сверхбольших реактивных систем залпового огня. Ким назвал это одним из "основных ударных средств" своей армии.
"Рамштайн-20": Германия анонсировала новый пакет помощи для Украины, Эстония заявила о "вариантах" по боеприпасам
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, а Эстония - про потенциальное дополнительное финансирование на снаряды, накануне встречи в Рамштайн, посвященной вопросам обороны Украины.
SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink
SpaceX запустила на орбиту из Калифорнии еще 22 интернет-спутника Starlink, доведя общее количество спутников до более чем 5500.
Из белгородской области рф решили вывезти около 9 тысяч детей
Около 9 000 детей будут эвакуированы из белгородской области россии из-за ситуации с безопасностью и обстрелов.
путин в мае поедет в Китай - Reuters
путин посетит Китай в мае для переговоров с Си Цзиньпином, что, вероятно, будет его первой зарубежной поездкой после переизбрания президентом рф.
ГУР сообщило о новых масштабных кибератаках на россию: убытки могут исчисляться сотнями тысяч долларов
По данным ГУР, осуществлена серия кибератак на российские государственные и частные структуры, выводя из строя коммуникационное оборудование, взламывая правительственные системы и разрушая серверную инфраструктуру, нанеся ущерб на сотни тысяч долларов.
Вражеский обстрел пригорода Херсона: количество пострадавших увеличилось до трех
Трое мужчин в возрасте 21, 44 и 27 лет получили легкие ранения в результате российского обстрела окрестностей Херсона.
Хотят отвлечь внимание от провала обороны рф: в ЦПД объяснили, почему возросла интенсивность обстрелов Сумщины
россияне распространяют дезинформацию о массированных обстрелах Сумской области и подготовке к наступлению, чтобы отвлечь внимание от своих неудач в Белгородской и Курской областях.