Легкий и удобный доступ к актуальным документам: МХП внедрила в собственном ритейле цифровой уголок потребителя

Компания МХП внедрила в собственном ритейле цифровой уголок потребителя, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Детали

Цифровой уголок потребителя внедрен в магазинах "Мʼясомаркет" и заведениях безопасного фастфуда Döner Маркет.

Компания отказалась от громоздкого бумажного уголка потребителя и заменила его на современный инструмент с QR-кодом со ссылкой на сайт. Там вместо множества бумажных в электронном виде размещены все необходимые документы, чтобы каждый покупатель имел доступ к полной информации о продавце и безопасных условиях обращения продукции.

"Это продолжение стратегии честности и открытости МХП со своими клиентами, что является залогом длительных отношений между производителем/продавцом и потребителем.

Цифровой формат уголка потребителя позволяет выполнить требования законодательства и одновременно обеспечить потребителям легкий и удобный доступ к актуальной документации.

В случае, если потребитель не имеет смартфона, работники заведений обязательно помогут и отсканируют код своим смартфоном, чтобы потребитель ознакомился с информацией", - уточнили в МХП.

В компании напоминают, что наличие уголка потребителя в заведениях торговли и общественного питания является законодательным требованием по защите прав потребителей.

"Однако часто в учреждениях физически не хватает места для размещения стенда, он может выглядеть не эстетично, а также постоянно возникает необходимость физически обновлять устаревшие документы на актуальные.

Цифровой подход обеспечил возможность в режиме реального времени контролировать наличие и актуальность всех документов и при необходимости обновлять их за считанные минуты", - говорится в сообщении.

В планах компании в ближайшее время поделиться этим инструментом с партнерами-франчайзи для создания цифрового уголка в их торговых точках по всей Украине.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами компания открыла по всей Украине 1500 торговых точек разного направления. Это сеть магазинов "Мʼясомаркет".