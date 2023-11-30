лавров летел на встречу ОБСЕ другим маршрутом: Болгария отказалась пропускать захарову - росСМИ
Киев • УНН
сергей лавров прибыл в Северную Македонию на встречу ОБСЕ через Грецию после того, как Болгария закрыла воздушное пространство для его самолета, из-за того что на борту находилась пресс-секретарь россии мария захарова. Несколько стран, включая Украину и три страны Балтии, не примут участия во встрече из-за разрешения на участие министра иностранных дел россии сергея лаврова.
Министр иностранных дел рф сергей лавров прибыл в столицу Северной Македонии на министерскую встречу ОБСЕ через Грецию, а не Болгарию – якобы из-за решения Софии, что разрешение на пролет не касается пресс-секретаря МИД рф марии захаровой. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
лавров уже прибыл в Скопье, его самолет направлялся над Турцией и Грецией, хотя сперва ожидали, что борт МИД рф полетит через Болгарию.
Как стало известно, болгарская сторона отказала в пролете самолета главы МИД рф, если на борту будет находиться официальная пресс-секретарь российского дипломатического ведомства мария захарова,
В распоряжении издания якобы есть соответствующая нота официальной Софии, где указано, что разрешение на пролет российской делегации " не касается директора департамента информации и печати МИД россии марии захаровой, которая фигурирует в санкционном списке".
Как известно, лавров также находится под санкциями ЕС.
Напомним
Как писал УНН, несколько стран, включая Украину и три страны Балтии, не примут участия во встрече ОБСЕ из-за разрешения на участие министра иностранных дел россии сергея лаврова. Другие страны также не согласны, но решили не заявлять о своей позицию публично.
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лавров летел на встречу ОБСЕ другим маршрутом: Болгария отказалась пропускать захарову - росСМИ
сергей лавров прибыл в Северную Македонию на встречу ОБСЕ через Грецию после того, как Болгария закрыла воздушное пространство для его самолета, из-за того что на борту находилась пресс-секретарь россии мария захарова. Несколько стран, включая Украину и три страны Балтии, не примут участия во встрече из-за разрешения на участие министра иностранных дел россии сергея лаврова.
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