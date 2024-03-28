Латвия объявила российского дипломата персоной нон грата

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В Эстонии суд Харью арестовал журналиста, которая писала статьи для российских СМИ
Эстонская журналистка Светлана Бурцева, которая писала для российских государственных СМИ, находящихся под санкциями ЕС, была арестована в Эстонии по подозрению в нарушении международных санкций и отношений против Эстонской Республики.
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Российские власти усилят риторику о якобы западных и украинских "террористических угрозах", чтобы получить большую внутреннюю поддержку войны в Украине после нападения на "Крокус Сити Холл".
WSJ: предложение об обмене Навального на Красикова в Белый дом передала Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон предложила Белому дому обменять российского оппозиционера Алексея Навального на Вадима Красикова, россиянина, который отбывает пожизненное заключение в Германии.
В Финляндии рассмотрят изъятие Helsinki Hall у российских бизнесменов
Власти Финляндии рассматривают возможность экспроприации арены "Хельсинки Холл" у российских бизнесменов Ротенберга и Тимченко.
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США ввели санкции против владивостокской компании ООО "Алис" и пяти других юридических и физических лиц за их связи с Северной Кореей.
США выдали России обвиняемого в похищении и избиении дочери
Алексей Смирнов, обвиняемый в похищении и жестоком обращении с малолетней дочерью в течение шести месяцев в 2019 году, был экстрадирован из США в Россию 28 марта.
По меньшей мере четверо погибших в результате ножевого нападения в штате Иллинойс
По меньшей мере четыре человека погибли и еще пятеро получили ранения, в том числе один в тяжелом состоянии, в результате ножевого нападения во время вторжения в дом в Рокфорде, штат Иллинойс; подозреваемый находится под стражей.
Россияне обстреляли гражданские дома в Запорожье
Российские войска атаковали гражданские дома в Запорожье с помощью беспилотников, что привело к жертвам, сообщил глава Запорожской областной военной администрации.