Латвия объявила российского дипломата персоной нон грата

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ Олега Зыкова и выразил ему решительный протест. Причиной этого министерство назвало "неприемлемые и провокационные публичные заявления посольства". Одного из российских дипломатов признали персоной нон грата, он должен покинуть Латвию до 10 апреля, сообщила пресс-служба латвийского МИД, передает УНН.

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О каких именно высказываниях российского посольства идет речь, в министерстве не объяснили.

Во время президентских выборов в РФ российское посольство в Латвии сообщило о случаях изъятия латвийских документов, удостоверяющих личность, у россиян, пришедших проголосовать.

Диппредставительство также сообщило, что посольство окружили латвийские силовики, которые проверяли документы у всех пришедших.

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