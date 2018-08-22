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Латвия и Эстония решили взыскать с Москвы плату за советскую оккупацию

Киев • УНН

 • 11707 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Министр юстиции Латвии Дзинтарс Разначс и его эстонский коллега Урмас Рейнсалу заявили о намерении добиться от России возмещения ущерба за “советскую оккупацию”. Сообщение о совместном заявлении двух министров опубликовано на сайте министерства юстиции Эстонии, передает УНН.

Латвия и Эстония решили взыскать с Москвы плату за советскую оккупацию

Заявление было принято после встречи в Риге представителей двух стран. Министры заявили о необходимости сохранить память о последствиях советской оккупации.

“Министры юстиции подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнице Советского Союза”, — говорится в сообщении.

Главы ведомств представили друг другу план возможных действий, в том числе на уровне ООН.

В апреле 2016 года специально созданная комиссия объявила, что примерный ущерб, нанесенный экономике Латвии в ходе оккупации СССР, составляет 185 млрд евро. При этом демографические потери Латвии и ущерб окружающей среде оценили еще в несколько десятков миллиардов евро.

Как сообщал УНН, в Литве хотят признать компартию преступной организацией.

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