Латвия и Эстония решили взыскать с Москвы плату за советскую оккупацию
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Министр юстиции Латвии Дзинтарс Разначс и его эстонский коллега Урмас Рейнсалу заявили о намерении добиться от России возмещения ущерба за “советскую оккупацию”. Сообщение о совместном заявлении двух министров опубликовано на сайте министерства юстиции Эстонии, передает УНН.
Заявление было принято после встречи в Риге представителей двух стран. Министры заявили о необходимости сохранить память о последствиях советской оккупации.
“Министры юстиции подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнице Советского Союза”, — говорится в сообщении.
Главы ведомств представили друг другу план возможных действий, в том числе на уровне ООН.
В апреле 2016 года специально созданная комиссия объявила, что примерный ущерб, нанесенный экономике Латвии в ходе оккупации СССР, составляет 185 млрд евро. При этом демографические потери Латвии и ущерб окружающей среде оценили еще в несколько десятков миллиардов евро.
Как сообщал УНН, в Литве хотят признать компартию преступной организацией.