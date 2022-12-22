Land Cruiser главы села и два LEXUS черкасского депутата: НАПК обнаружила необоснованные активы трех должностных лиц

НАПК провело мониторинг образа жизни трех чиновников из Киевской, Черкасской и Винницкой областей.

Одолженные деньги

Глава сельского совета в Киевской области не указала в декларации автомобиль мужа Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около 2,5 млн грн.

Чиновница не ответила на обращение НАПК об автомобиле, в то же время муж подтвердил, что машина приобретена. Как отметил муж декларантки, деньги на покупку ссужали у родственников, знакомых и друзей.

Во время мониторинга НАПК выявило, что за период с 1998 по 2020 год доход семьи должностного лица составил чуть более 1,2 млн грн (не считая расходных операций с банковских счетов и снятия наличных, а также уплату налогов и сборов). Документы, которые подтвердили другие виды доходов, чиновница не предоставила.

Разница между законными доходами декларантки и ее мужа и стоимостью авто составляет 2,2 млн грн. В понимании закона это необоснованный актив.

Автомобили по наследству

Местный депутат в Черкасской области в 2020 году купил авто Land Rover Range Rover и два LEXUS LX 570 на сумму более 7 млн гривен. В то же время должностное лицо не декларировало никаких активов, а общий доход семи депутата за 2020 год составлял лишь чуть более 800 тыс. грн.

Мать чиновника объяснила, что их семья раньше жила в Армении и была достаточно обеспеченной. После смерти мужа (отца декларанта) мать получила все средства без завещания, поэтому никаких подтверждающих документов на владение активами не имела. А когда услышала, что сын (декларант) хочет приобрести авто, передала ему эти деньги.

Во время мониторинга были установлены необоснованные активы на сумму почти 6,2 млн грн.

Квартира на Киевщине и машина

Главная специалистка управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области задекларировала за 2021 год автомобиль Toyota Yaris и квартиру общей площадью 76,3 м2 в Киевской области. Общая стоимость имущества — 1,7 млн. грн.

Законные доходы супругов за 2021 год и их денежные активы за 2020 год составили около 400 тыс. грн. Сумма средств, источники происхождения которых не удалось установить во время мониторинга образа жизни декларантки, составляет 1,3 млн грн.

Все материалы переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Теперь прокуроры могут подать соответствующий иск в суд. После принятия судебного решения о признании активов необоснованными, они должны быть взысканы в доход государства.

Напоминаем, что на прошлой неделе НАПК также направило обоснованный вывод относительно народной депутатки Натальи Королевской. У нее обнаружили имение, участок в Подмосковье и уклонение от уплаты налогов.