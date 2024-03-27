Курс валют на 27 марта: доллар продолжает расти в цене

Национальный банк сегодня установил официальный курс гривны на уровне 39,3230 грн/долл., что девальвировало ее на 12 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,32 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,69 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

Доллар можно купить за 39,53 грн, а продать за 39,00 в банках. - Евро можно купить за 43,00 грн, а продать за 42,40 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 39,25-39,35 грн, а евро - по 42,80-43,00 грн.



На межбанке курсы составляют соответственно 39,1-39,12 грн/долл. для доллара и 42,4-42,40 грн/евро для евро.



Напомним,

За прошедшие сутки официальный курс доллара составлял 39,22 грн/долл; официальный курс евро к гривне был на уровне 42,48 грн/евро.

Украина получила $880 млн от МВФ как третий транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования для покрытия приоритетных бюджетных расходов и поддержки макрофинансовой стабильности.