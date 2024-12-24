Курс валют на 24 декабря: Нацбанк снизил гривну до исторического минимума
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,9910 грн/долл., что привело к девальвации на 12 копеек. На межбанке доллар торгуется по 42,03-42,05 грн, а евро - по 43,69 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,9910 грн/долл., что девальвировало гривну на 12 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,99 грн/долл. Это новый исторический минимум.
Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,64 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 42,25 грн, а продать за 41,70 в банках. Евро можно купить за 44,20 грн, а продать за 43,55 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 42,28-42,35 грн, а евро - по 44,10-44,30 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 42,03-42,05 грн/долл. для доллара и 43,69-43,69 грн/евро для евро.
Напомним
Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету «Безбарьерность» номиналом 5 гривен.