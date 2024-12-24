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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Курс валют на 24 декабря: Нацбанк снизил гривну до исторического минимума

Курс валют на 24 декабря: Нацбанк снизил гривну до исторического минимума

Киев  •  УНН

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НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,9910 грн/долл., что привело к девальвации на 12 копеек. На межбанке доллар торгуется по 42,03-42,05 грн, а евро - по 43,69 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,9910 грн/долл., что девальвировало гривну на 12 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,99 грн/долл. Это новый исторический минимум. 

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,64 грн/евро. 

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра: 

- Доллар можно купить за 42,25 грн, а продать за 41,70 в банках. Евро можно купить за 44,20 грн, а продать за 43,55 грн в банках. 

- В обменниках доллар торгуется по курсу 42,28-42,35 грн, а евро - по 44,10-44,30 грн. 

- На межбанке курсы составляют соответственно 42,03-42,05 грн/долл. для доллара и 43,69-43,69 грн/евро для евро.

Напомним 

Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету «Безбарьерность» номиналом 5 гривен. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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