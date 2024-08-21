Курс валют на 21 августа: гривна девальвирует

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41, 3450 грн/долл., что девальвировало гривну на 4 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,34 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,81 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,60 грн, а продать за 41,20 в банках.

- Евро можно купить за 45,94 грн, а продать за 45,40 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,50 грн, а евро - по 45,67-45,90 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,32-41,37 грн/долл. для доллара и 45,87-45,91 грн/евро для евро.

Напомним,

Олег Пендзин рассказал о проблемах внедрения специальной соцвыплаты вместо прожиточного минимума. Главное препятствие - значительный теневой сектор экономики, который затрудняет учет реальных доходов граждан.