Курс валют на 20 марта: доллар пересек отметку в 39 грн

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  25294 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  113837 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
  •  119891 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  123447 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  204404 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142374 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134423 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132515 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191968 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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18 марта 2024, 18:47  •  204404 просмотра
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18 марта 2024, 13:13  •  183703 просмотра
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15 марта 2024, 12:36  •  326745 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  341525 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  409557 просмотра

Курс валют на 20 марта: доллар пересек отметку в 39 грн

20 марта Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,1328 грн/долл. , таким образом национальная валюта пересекла границу в 39 гривен за доллар.

Экономика •   •  14065 просмотра
Курс валют на 20 марта: доллар пересек отметку в 39 грн

Украина вернула с оккупированных территорий еще одну семью с двумя детьми

Приемная семья с двумя детьми в возрасте 13 и 15 лет была спасена с временно оккупированных россией территорий и возвращена на подконтрольную Украине территорию.

Общество •   •  15040 просмотра
Украина вернула с оккупированных территорий еще одну семью с двумя детьми

В Украине разрабатывают законодательство для лишения званий артистов

В Украине разрабатывают законодательство, которое позволят лишать почетного звания артиста лиц на основании приговора суда.

политика •   •  15563 просмотра
В Украине разрабатывают законодательство для лишения званий артистов

Макрон предупреждает о "прямых последствиях" для Франции в случае падения Украины

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, если Украина упадет, последствия будут прямыми для Франции, поскольку империалистическое государство может приблизиться к ее границам, поэтому Франция должна быть готова защищать свою республику и демократию.

Война •   •  17887 просмотра
Макрон предупреждает о "прямых последствиях" для Франции в случае падения Украины

США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия

Военно-воздушные силы США успешно испытали гиперзвуковое оружие воздушного базирования в Тихом океане после того, как бомбардировщик B-52 запустил его с Гуама.

Новости Мира •   •  15254 просмотра
США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия

россияне ночью и утром обстреляли шесть громад Сумщины

Ночью и утром россияне обстреляли шесть общин в Сумской области, зафиксировано 65 взрывов.

Война •   •  17489 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли шесть громад Сумщины

В Пентагоне остаются оптимистами в вопросе одобрения Конгрессом помощи Украине

Спикер Пентагона заявил, что в ведомстве сосредоточены на работе с Конгрессом для утверждения дополнительной помощи Украине, сохраняя оптимизм относительно достижения соглашения.

Война •   •  18603 просмотра
В Пентагоне остаются оптимистами в вопросе одобрения Конгрессом помощи Украине

Армия рф ночью ударила КАБом по поселку на Харьковщине: есть перебои со светом и пострадавший

российская армия ночью нанесла удар КАБом по поселку Казачья Лопань в Харьковской области, в результате чего пострадал один мирный житель и был частично обесточен поселок.

Война •   •  19355 просмотра
Армия рф ночью ударила КАБом по поселку на Харьковщине: есть перебои со светом и пострадавший

Оккупанты за сутки ранили еще 5 жителей Донетчины

За минувшие сутки россияне ранили еще 5 жителей Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА.

Война •   •  19534 просмотра
Оккупанты за сутки ранили еще 5 жителей Донетчины

россияне ударили из артиллерии по двум громадам в Николаевской области

Российская артиллерия несколько раз обстреляла населенные пункты в Николаевской области Украины 19 марта, но сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  18357 просмотра
россияне ударили из артиллерии по двум громадам в Николаевской области