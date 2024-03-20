Курс валют на 20 марта: доллар пересек отметку в 39 грн

Национальный банк сегодня, 20 марта, установил официальный курс гривны на уровне 39,1328 грн/долл., девальвировав гривну на 15 копеек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,13 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,46 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:25 утра:

- Доллар можно купить за 39,30 грн, а продать за 38,80 в банках.

- Евро можно купить за 42,95 грн, а продать за 42,30 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,20-39,35 грн, а евро - по 42,75-42,98 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,14-39,16 грн/долл. для доллара и 42,52-42,53 грн/евро для евро.

Напомним

ЕИБ имеет общий портфель проектов в Украине на сумму более 5 миллиардов евро, и Министерство финансов работает над механизмами заключения новых финансовых соглашений с ЕИБ и повышением эффективности существующих инициатив в 2024 году.

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