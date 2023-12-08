Купянское направление: бойцы с Гвардии наступления "вернули" дрон оккупантам, и уничтожили им российский экскаватор

Украинские пограничники-аэроразведчики недавно перехватили российский дрон-камикадзе, и направили его на одну из позиций оккупантов на Купянском направлении. Об удачном поражении позиции захватчиков информирует пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Вернули" дрон оккупантам, Чужого не надо! - прокомментировали в Госпогранслужбе.

Детали

Отмечается, что выполнили эту операцию пограничники-аэроразведчики из бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж".

Они обнаружили огневую позицию россиян на Купянском направлении, где захватчики как раз обустраивались и укреплялись, и отправили туда "подарок". Заряженный взрывчаткой дрон-камикадзе, который недавно был перехвачен у оккупантов, попал во вражеский экскаватор, и таким образом прекратил несанкционированное "строительство" армейцы рф.