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Купянское направление: бойцы с Гвардии наступления "вернули" дрон оккупантам, и уничтожили им российский экскаватор

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 20:00  •  22944 просмотра

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Украинские пограничники перехватили российский беспилотник-камикадзе и перенаправили его на уничтожение вражеского экскаватора, который укреплял позицию на Купянском направлении.

Украинские пограничники-аэроразведчики недавно перехватили российский дрон-камикадзе, и направили его на одну из позиций оккупантов на Купянском направлении. Об удачном поражении позиции захватчиков информирует пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Вернули" дрон оккупантам, Чужого не надо!

- прокомментировали в Госпогранслужбе.

Детали

Отмечается, что выполнили эту операцию пограничники-аэроразведчики из бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж".

Они обнаружили огневую позицию россиян на Купянском направлении, где захватчики как раз обустраивались и укреплялись, и отправили туда "подарок". Заряженный взрывчаткой дрон-камикадзе, который недавно был перехвачен у оккупантов, попал во вражеский экскаватор, и таким образом прекратил несанкционированное "строительство" армейцы рф.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Куп'янський напрямок: бійці з Гвардії наступу «повернули» дрон окупантам, і знищили ним російський екскаватор
Kupyansk direction: soldiers from the Offensive Guard "returned" a drone to the occupiers and destroyed a russian excavator with it
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