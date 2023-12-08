Купянское направление: бойцы с Гвардии наступления "вернули" дрон оккупантам, и уничтожили им российский экскаватор
Киев • УНН
Украинские пограничники перехватили российский беспилотник-камикадзе и перенаправили его на уничтожение вражеского экскаватора, который укреплял позицию на Купянском направлении.
Украинские пограничники-аэроразведчики недавно перехватили российский дрон-камикадзе, и направили его на одну из позиций оккупантов на Купянском направлении. Об удачном поражении позиции захватчиков информирует пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Вернули" дрон оккупантам, Чужого не надо!
Детали
Отмечается, что выполнили эту операцию пограничники-аэроразведчики из бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж".
Они обнаружили огневую позицию россиян на Купянском направлении, где захватчики как раз обустраивались и укреплялись, и отправили туда "подарок". Заряженный взрывчаткой дрон-камикадзе, который недавно был перехвачен у оккупантов, попал во вражеский экскаватор, и таким образом прекратил несанкционированное "строительство" армейцы рф.
Купянское направление: бойцы с Гвардии наступления "вернули" дрон оккупантам, и уничтожили им российский экскаватор
Украинские пограничники перехватили российский беспилотник-камикадзе и перенаправили его на уничтожение вражеского экскаватора, который укреплял позицию на Купянском направлении.
Есть попадание в жилой сектор: в Херсоне ранена 46-летняя женщина
В результате российского обстрела жилого сектора Херсона 46-летняя женщина получила ранение головы; ей оказана медицинская помощь.
Ракетный обстрел Павлоградского района: один погибший, восемь раненых - Днепропетровский областной совет
В результате ракетного обстрела российскими военными Павлоградского района Днепропетровской области один человек погиб и восемь получили ранения, а в результате артиллерийского обстрела Никополя была ранена пожилая женщина. Атаки также нанесли ущерб зданиям и инфраструктуре. о последствиях обстрелов сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Армия рф обстреливает Херсон: в городе раздаются взрывы
Российские военные обстреливают Херсон, сообщается о взрывах в прибрежных районах.
Затопление тоннеля Киевского метро: общественный транспорт застрял в пробках, цены на такси - взлетели
Транспорт застрял в пробках, а цены на такси взлетели - с такими последствиями столкнулись киевляне из-за затопления тоннеля на синей ветке столичного метро.
Состоялось первое заседание Международной коалиции по вопросам возвращения депортированных украинских детей: Зеленский призвал к действиям
Президент Украины Зеленский отметил необходимость срочных действий для возвращения сотен тысяч депортированных украинских детей на первой встрече Международной коалиции. Коалиция имеет целью поддержать репатриацию детей и воссоединение с их семьями.
С октября из-за коронавируса умерли 343 украинца, среди них два ребенка
В Украине с октября от COVID-19 умерли 343 человека, в том числе двое детей. В Минздраве напоминают, если человек заболел он должен находиться дома и использовать маску в случае необходимости выйти в общественное место.
На Таврическом направлении россияне провели 56 боевых столкновений: уничтожено 446 оккупантов
На Таврическом направлении украинские войска отражают вражеские наступления, уничтожив 466 человек личного состава и 20 единиц военной техники противника, несмотря на артиллерийские, авиационные и бронетанковые удары со стороны противника.
В Одесской области открыт первый Дия.Центр - Кипер
В Дія. Центре имеется и отдельное место для проведения консультаций по поддержке предпринимательства и есть оборудование для выдачи паспортных документов.
Водопровод для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, завершен почти на 90%
Строительство водопровода для городов, пострадавших от затопления Каховской ГЭС, завершено на 87%, и он будет обслуживать более миллиона человек. Проект реализуется при поддержке USAID и предусматривает проведение комплексного технического аудита.