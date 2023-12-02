Кукольная терапия: победительница конкурса "Час діяти, Україно!" поделилась историей перевоплощения библиотеки на Ивано-Франковщине

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  129645 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  174868 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  167507 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  153025 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  148103 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  168534 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  224999 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  198909 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  211982 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200695 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  179042 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  43401 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  22976 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  22217 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
  •  21273 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
kukolnaya-terapiya-pobeditelnitsa-konkursa-vremya-deistvovat-ukraina-podelilas-istoriei-perevoploshcheniya-biblioteki-na-ivano-frankovshchine

Кукольная терапия: победительница конкурса "Час діяти, Україно!" поделилась историей перевоплощения библиотеки на Ивано-Франковщине

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 10:00  •  17034 просмотра

Read in English

Вера Ивановна Гудзык всего 3 года работает на должности директора библиотеки на Ивано-Франковщине. Именно она стала автором удивительного проекта "Кукольная библиотерапия", который превратил помещение библиотеки в настоящий магнит для детей и взрослых.

Директор Городенковской городской публичной библиотеки им. Леся Мартовича (Ивано-Франковская область) Вера Гудзык стала автором удивительного проекта "Кукольная библиотерапия", который превратил помещение библиотеки в настоящий магнит для детей и взрослых, передает УНН.

Детали

Она рассказала, что библиотека имеет давнюю историю.

"Еще в 1988 году у нас был настольный пальчиковый театр. А с 1991 года появился кукольный. В этом помещении наши работники показывают детям поучительные спектакли уже много лет", - вспоминает Гудзык.

Идея модернизировать библиотеку зародилась почти два года назад - с началом полномасштабного вторжения. Тогда на территорию громады прибыло немало ВПЛ, рассказала Гудзык.

"Мы постоянно показывали для них спектакли. И наблюдали, как важен для них был процесс обсуждений. Чувствовалось, как ценно и терапевтично для них было "прожить" сложные ситуации через язык, эмоции, движения. Мы осознали, что сейчас важно, чтобы дети были не только зрителями наших спектаклей, но и участниками - сценаристами, актерами", - говорит директор библиотеки.

Проект "Кукольная терапия" реализован благодаря конкурсу социальных инициатив "Час діяти, Україно!" от благотворительного фонда "МХП-Громаді".

"Наше помещение нуждалось в более светлых, уютных цветах, новой мебели, микрофонах и ноутбуке для записи сказок детскими голосами. Благодаря выигранным в "Час діяти, Україно!" 70 тысячам грн наше помещение стало светлым, как солнышко, появилась современная мебель, фантазийные полочки для книг в виде деревьев. За средства городского совета (30 тыс. грн) мы обновили покрытие пола и закупили 50 кукол на руку. А при поддержке местного предпринимателя семья дизайнеров создала фантастические настенные декорации из дерева. Теперь наших посетителей встречает вырезанный слоник с воздушными шариками, мудрая сова, солнышко и облака. А маленького аиста, который сидит на крыше при входе, смастерил муж одной из наших коллежанок. Одним словом - все вместе создали настоящую магию!" - уточняет Гудзык.

И это еще не все, уточняет директор театра. В ближайшие недели планируется открытие регистрации для будущих актеров.

"У нас уже очередь желающих. Затем начнутся занятия по актерскому мастерству, дети будут создавать сказки. А потом - спектакли для детей, взрослых, семей защитников", - рассказала Гудзик. Проект "Кукольная терапия" принес немало изменений, считает директор библиотеки. "Во-первых, дети заходят в библиотеку и говорят одно и то же: "Какая сказка." Во-вторых, это пространство становится местом, где хочется быть. Здесь тепло, комфортно, уютно, как дома. В-третьих, оно напоминает нам, что для изменений нужно действовать. Поэтому мы готовимся подаваться на участие в конкурсе и в следующем году", - резюмировала она.

Добавим

Конкурс "Час діяти, Україно!" продолжается четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в этом году - 837.

"В этом году активно подавались инициативы от благотворительных и общественных организаций - это 151 проект. Многие предложения нацелены на развитие общественных пространств, образовательных и медицинских проектов, инфраструктуры в малых городах и селах. Эксперты конкурсного комитета также отметили инициативы, направленные на реабилитацию и сохранение традиций и культурного наследия", - добавляет руководитель национальных проектов благотворительного фонда "МХП-Громаді" Владимир Панченко. 

Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Лялькова терапія: переможниця конкурсу "Час діяти, Україно!" поділилася історією перевтілення бібліотеки на Івано-Франківщині
Puppet therapy: the winner of the Time to Act, Ukraine contest shares the story of the library's transformation in Ivano-Frankivsk Oblast
Новости по теме

Кукольная терапия: победительница конкурса "Час діяти, Україно!" поделилась историей перевоплощения библиотеки на Ивано-Франковщине

Вера Ивановна Гудзык всего 3 года работает на должности директора библиотеки на Ивано-Франковщине. Именно она стала автором удивительного проекта "Кукольная библиотерапия", который превратил помещение библиотеки в настоящий магнит для детей и взрослых.

Общество •   •  17034 просмотра
Кукольная терапия: победительница конкурса "Час діяти, Україно!" поделилась историей перевоплощения библиотеки на Ивано-Франковщине

Армия рф атаковала Авдеевку и еще 11 населенных пунктов Донецкой области, есть жертва

Российские войска 17 раз атаковали гражданские районы Донецкой области, в результате чего один мирный житель погиб и несколько были ранены, поврежден 21 дом.

Война •   •  17700 просмотра
Армия рф атаковала Авдеевку и еще 11 населенных пунктов Донецкой области, есть жертва

Зимняя война в Украине, но последствия могут быть во всем мире - Зеленский

Президент Зеленский предупреждает, что зимняя война в Украине имеет глобальные последствия, поскольку атаки рф на украинскую инфраструктуру угрожают мировой продовольственной безопасности, включая поставки зерна.

Война •   •  20429 просмотра
Зимняя война в Украине, но последствия могут быть во всем мире - Зеленский

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Вулкан Этна извергался, выбрасывая лаву и дым; его активность, которую INGV считает "нормальной", не нарушила работу аэропорта Катании.

Новости Мира •   •  15238 просмотра
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

ВСУ опубликовали кадры разрушенной Марьинки с воздуха

Вооруженные силы Украины обнародовали аэрофотоснимки разрушенного города Марьинка в Донецкой области.

Война •   •  21897 просмотра
ВСУ опубликовали кадры разрушенной Марьинки с воздуха

Из-за непогоды без света уже почти 500 населенных пунктов, плановых отключений не предвидится - Минэнерго

497 населенных пунктов на западе Украины обесточены из-за непогоды, но плановых отключений не предвидится.

Общество •   •  22294 просмотра
Из-за непогоды без света уже почти 500 населенных пунктов, плановых отключений не предвидится - Минэнерго

На севере от Авдеевки оккупантам продвигаться не дают - спикер 47 ОМБр

Силы обороны не дают оккупантам продвигаться на севере от Авдеевки.

Война •   •  21593 просмотра
На севере от Авдеевки оккупантам продвигаться не дают - спикер 47 ОМБр

Армия рф нанесла ракетный удар по Днепровскому району - ОВА

Российские войска нанесли ракетные удары по Днепровскому району Днепропетровской области.

Война •   •  21644 просмотра
Армия рф нанесла ракетный удар по Днепровскому району - ОВА

ВСУ контролируют Авдеевский коксохим - Генштаб

Российские войска активно, но тщетно пытаются взять под контроль Авдеевский коксохимический завод, который остается под контролем украинских военных.

Война •   •  21577 просмотра
ВСУ контролируют Авдеевский коксохим - Генштаб

ЦАХАЛ нанес удары по более 400 объектам в секторе Газа после возобновления боевых действий

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила более 400 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, включая авиаудары и артиллерийские обстрелы, после возобновления боевых действий.

Новости Мира •   •  19368 просмотра
ЦАХАЛ нанес удары по более 400 объектам в секторе Газа после возобновления боевых действий