Кукольная терапия: победительница конкурса "Час діяти, Україно!" поделилась историей перевоплощения библиотеки на Ивано-Франковщине

Директор Городенковской городской публичной библиотеки им. Леся Мартовича (Ивано-Франковская область) Вера Гудзык стала автором удивительного проекта "Кукольная библиотерапия", который превратил помещение библиотеки в настоящий магнит для детей и взрослых, передает УНН.

Детали

Она рассказала, что библиотека имеет давнюю историю.

"Еще в 1988 году у нас был настольный пальчиковый театр. А с 1991 года появился кукольный. В этом помещении наши работники показывают детям поучительные спектакли уже много лет", - вспоминает Гудзык.

Идея модернизировать библиотеку зародилась почти два года назад - с началом полномасштабного вторжения. Тогда на территорию громады прибыло немало ВПЛ, рассказала Гудзык.

"Мы постоянно показывали для них спектакли. И наблюдали, как важен для них был процесс обсуждений. Чувствовалось, как ценно и терапевтично для них было "прожить" сложные ситуации через язык, эмоции, движения. Мы осознали, что сейчас важно, чтобы дети были не только зрителями наших спектаклей, но и участниками - сценаристами, актерами", - говорит директор библиотеки.

Проект "Кукольная терапия" реализован благодаря конкурсу социальных инициатив "Час діяти, Україно!" от благотворительного фонда "МХП-Громаді".

"Наше помещение нуждалось в более светлых, уютных цветах, новой мебели, микрофонах и ноутбуке для записи сказок детскими голосами. Благодаря выигранным в "Час діяти, Україно!" 70 тысячам грн наше помещение стало светлым, как солнышко, появилась современная мебель, фантазийные полочки для книг в виде деревьев. За средства городского совета (30 тыс. грн) мы обновили покрытие пола и закупили 50 кукол на руку. А при поддержке местного предпринимателя семья дизайнеров создала фантастические настенные декорации из дерева. Теперь наших посетителей встречает вырезанный слоник с воздушными шариками, мудрая сова, солнышко и облака. А маленького аиста, который сидит на крыше при входе, смастерил муж одной из наших коллежанок. Одним словом - все вместе создали настоящую магию!" - уточняет Гудзык.

И это еще не все, уточняет директор театра. В ближайшие недели планируется открытие регистрации для будущих актеров.

"У нас уже очередь желающих. Затем начнутся занятия по актерскому мастерству, дети будут создавать сказки. А потом - спектакли для детей, взрослых, семей защитников", - рассказала Гудзик. Проект "Кукольная терапия" принес немало изменений, считает директор библиотеки. "Во-первых, дети заходят в библиотеку и говорят одно и то же: "Какая сказка." Во-вторых, это пространство становится местом, где хочется быть. Здесь тепло, комфортно, уютно, как дома. В-третьих, оно напоминает нам, что для изменений нужно действовать. Поэтому мы готовимся подаваться на участие в конкурсе и в следующем году", - резюмировала она.

Добавим

Конкурс "Час діяти, Україно!" продолжается четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в этом году - 837.

"В этом году активно подавались инициативы от благотворительных и общественных организаций - это 151 проект. Многие предложения нацелены на развитие общественных пространств, образовательных и медицинских проектов, инфраструктуры в малых городах и селах. Эксперты конкурсного комитета также отметили инициативы, направленные на реабилитацию и сохранение традиций и культурного наследия", - добавляет руководитель национальных проектов благотворительного фонда "МХП-Громаді" Владимир Панченко.

Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.