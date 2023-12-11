Кучма считает нереалистичным, что путин пойдет на мирные переговоры по Украине

Экс-президент Украины Леонид Кучма убежден, что российский диктатор Владимир путин не согласится на мирные переговоры и будет воевать до конца. Об этом он заявил в интервью The Guardian, пишет УНН.

Путин не может подписать документ, в котором говорится о том, что он не получил того, что хотел. Ему придется объяснить это российскому народу. Он лидер россии, - заявил Кучма.

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Он подчеркнул, что Соединенные Штаты "потеряют лицо перед миром", если откажутся от поддержки Украины. А вторжению путина способствовали ошибки Запада, который слабо реагировал на другие признаки "ревизионистских амбиций" Москвы.

По мнению Кучмы, они появились в 2003 году, когда путин предъявил права на остров Тузла в Черном море. Затем было вторжение в Грузию.

Было крайне неприятно, что мир не отреагировал. Было тихо. путин понимал, что может сделать что угодно, потому что не было принципиального ответа, - отметил Кучма.

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