Кучма считает нереалистичным, что путин пойдет на мирные переговоры по Украине
Киев • УНН
Бывший президент Украины Кучма выражает скептицизм относительно согласия путина на мирные переговоры по Украине, объясняя это неспособностью российского лидера признать поражение перед своим народом.
Экс-президент Украины Леонид Кучма убежден, что российский диктатор Владимир путин не согласится на мирные переговоры и будет воевать до конца. Об этом он заявил в интервью The Guardian, пишет УНН.
Путин не может подписать документ, в котором говорится о том, что он не получил того, что хотел. Ему придется объяснить это российскому народу. Он лидер россии,
Детали
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты "потеряют лицо перед миром", если откажутся от поддержки Украины. А вторжению путина способствовали ошибки Запада, который слабо реагировал на другие признаки "ревизионистских амбиций" Москвы.
По мнению Кучмы, они появились в 2003 году, когда путин предъявил права на остров Тузла в Черном море. Затем было вторжение в Грузию.
Было крайне неприятно, что мир не отреагировал. Было тихо. путин понимал, что может сделать что угодно, потому что не было принципиального ответа,
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Кучма считает нереалистичным, что путин пойдет на мирные переговоры по Украине
Бывший президент Украины Кучма выражает скептицизм относительно согласия путина на мирные переговоры по Украине, объясняя это неспособностью российского лидера признать поражение перед своим народом.
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