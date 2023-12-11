Кучма считает нереалистичным, что путин пойдет на мирные переговоры по Украине

Эксклюзив
Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт
  •  58173 просмотра

Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева
  •  34207 просмотра

Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Эксклюзив
Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
  •  107426 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
  •  113627 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  204346 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  228505 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  206170 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  192629 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  183944 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  168150 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  175364 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  165835 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  151550 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  146072 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  143974 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Взрывы в Киеве прогремели перед воздушной тревогой; сообщается о ракетной угрозе

Взрывы в Киеве прогремели перед воздушной тревогой; сообщается о ракетной угрозе

  •  130064 просмотра
В Киеве обломок ракеты повредил крышу жилого дома

В Киеве обломок ракеты повредил крышу жилого дома

  •  128667 просмотра
Два человека погибли в результате нападения на колонну Красного Креста в Судане

Два человека погибли в результате нападения на колонну Красного Креста в Судане

  •  125097 просмотра
В Дарницком районе Киева в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека

В Дарницком районе Киева в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека

  •  116637 просмотра
Сербия открыла газопроводный интерконнектор с Болгарией, это уменьшит ее зависимость от российского газа

Сербия открыла газопроводный интерконнектор с Болгарией, это уменьшит ее зависимость от российского газа

  •  106038 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
kuchma-schitaet-nerealistichnim-chto-putin-poidet-na-mirnie-peregovori-po-ukraine

Кучма считает нереалистичным, что путин пойдет на мирные переговоры по Украине

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 12:37  •  12223 просмотра

Read in English

Бывший президент Украины Кучма выражает скептицизм относительно согласия путина на мирные переговоры по Украине, объясняя это неспособностью российского лидера признать поражение перед своим народом.

Экс-президент Украины Леонид Кучма убежден, что российский диктатор Владимир путин не согласится на мирные переговоры и будет воевать до конца. Об этом он заявил в интервью The Guardian, пишет УНН.

Путин не может подписать документ, в котором говорится о том, что он не получил того, что хотел. Ему придется объяснить это российскому народу. Он лидер россии,

- заявил Кучма.

Детали

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты "потеряют лицо перед миром", если откажутся от поддержки Украины. А вторжению путина способствовали ошибки Запада, который слабо реагировал на другие признаки "ревизионистских амбиций" Москвы.

По мнению Кучмы, они появились в 2003 году, когда путин предъявил права на остров Тузла в Черном море. Затем было вторжение в Грузию.

Было крайне неприятно, что мир не отреагировал. Было тихо. путин понимал, что может сделать что угодно, потому что не было принципиального ответа,

- отметил Кучма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: рф не предложит реальных переговоров, пока не потерпит весомое поражение - Подоляк

Ольга Разгон

Ольга Разгон

Политика
Кучма вважає нереалістичним, що путін піде на мирні переговори щодо України
Kuchma believes it is unrealistic that Putin will agree to peace talks on Ukraine
Новости по теме

Кучма считает нереалистичным, что путин пойдет на мирные переговоры по Украине

Бывший президент Украины Кучма выражает скептицизм относительно согласия путина на мирные переговоры по Украине, объясняя это неспособностью российского лидера признать поражение перед своим народом.

Политика •   •  12223 просмотра
Кучма считает нереалистичным, что путин пойдет на мирные переговоры по Украине

Арахамия заявил, что большое количество нардепов хотят уйти из парламента досрочно, но их не отпускают

Давид Арахамия сообщил, что некоторые депутаты стремятся досрочно сложить свои полномочия, но голосовать за это не планируется. В то же время, в Раде проводится работа для сохранения структурного разделения парламента.

Политика •   •  17063 просмотра
Арахамия заявил, что большое количество нардепов хотят уйти из парламента досрочно, но их не отпускают

Кулеба о переговорах о членстве: даже не хочу говорить о разрушительных последствиях, которые произойдут, если Евросовет не примет этого решения

Венгрия сопротивляется давлению ЕС относительно начала переговоров о членстве с Украиной, создавая потенциальный тупик накануне саммита ЕС, который состоится на этой неделе.

Политика •   •  14867 просмотра
Кулеба о переговорах о членстве: даже не хочу говорить о разрушительных последствиях, которые произойдут, если Евросовет не примет этого решения

Глава МИД Украины выступил на Совете ЕС с "жаркой" речью о расширении Союза - СМИ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на Совете ЕС с "жаркой" речью о расширении ЕС, в то время как Венгрия воздержалась от комментариев.

Политика •   •  20314 просмотра
Глава МИД Украины выступил на Совете ЕС с "жаркой" речью о расширении Союза - СМИ

Сбили российский "шахед": пограничники показали ночную работу ПВО на Николаевщине

Украинские пограничники сбили несколько российских беспилотников над Николаевской областью, а противовоздушная оборона Киева уничтожила восемь целей во время ракетной атаки.

Война •   •  23495 просмотра
Сбили российский "шахед": пограничники показали ночную работу ПВО на Николаевщине

Google раскрыл топ поисковых запросов в Украине за 2023 год: что в списке

Самыми популярными запросами в Google в Украине в 2023 году были "Карта воздушной тревоги", "График отключения электроэнергии" и "Пригожин". Наибольший интерес среди людей вызвал министр обороны Рустем Умеров.

Общество •   •  19402 просмотра
Google раскрыл топ поисковых запросов в Украине за 2023 год: что в списке

Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут быть перенесены на март 2024 года из-за Венгрии - СМИ

Венгрия может отложить начало переговоров о вступлении Украины в ЕС до марта 2024 года, а венгерский премьер-министр Виктор Орбан требует стратегической дискуссии по поддержке Киева. Лидеры ЕС обсудят этот вопрос и финансовую помощь Украине на декабрьском саммите.

Политика •   •  23020 просмотра
Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут быть перенесены на март 2024 года из-за Венгрии - СМИ

Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Руководитель экспертной группы Бюро анализа политики заявил, что ВСП и НАБУ должны расследовать действия судей Верховного Суда по делу Шепелева.

Криминал и ЧП •   •  58092 просмотра
Эксклюзив
Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Временное закрытие части синей линии киевского метро из-за срочных ремонтных работ привело к увеличению использования альтернативного наземного транспорта, но повышение цен на маршрутки не зависит от ситуации.

Общество •   •  34113 просмотра
Эксклюзив
Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Уже в следующем месяце криптогигант Binance перестанет поддерживать российский рубль

Binance прекратит поддержку российского рубля в транзакциях с 31 января 2024 года, после выхода из россии и продажи бизнеса на биржу CommEX.

Экономика •   •  18815 просмотра
Уже в следующем месяце криптогигант Binance перестанет поддерживать российский рубль