КСУ принял решение по делу о законе о Нацполиции

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 44711 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 66682 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 113526 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100416 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117780 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95429 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100475 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103406 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101725 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101426 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА

Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА

4 марта, 09:59 • 30252 просмотра
Условия украинских военнопленных становятся лучше перед обменом - глава "Вояцкого освобождения"

Условия украинских военнопленных становятся лучше перед обменом - глава "Вояцкого освобождения"

4 марта, 10:39 • 23532 просмотра
Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

4 марта, 11:47 • 22048 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 70734 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 41464 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 41464 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 113526 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 117780 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 377380 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 328418 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 4032 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 70734 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 130281 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 207663 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 234480 просмотра
Актуальное
КСУ принял решение по делу о законе о Нацполиции

КСУ принял решение по делу о законе о Нацполиции

Киев  •  УНН

 • 15198 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Конституционный Суд Украины разрешил не платить одноразовую помощь пострадавшим полицейским. Такое решение суд принял по делу о соответствии Конституции Украины отдельных положений закона Украины "О Национальной полиции", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Конституционный Суд Украины 22 октября принял решение по делу по конституционным жалобам Давимоки Александра Григорьевича, Бойко Николая Викторовича, Крюка Владимира Николаевича и Токаренко Виталия Леонидовича относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений пункта 4 части первой статьи 97 Закона Украины "О Национальной полиции" от 2 июля 2015 № 580-VIII с изменениями (далее - Закон № 580)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что этим решением суд признал соответствующими Конституции Украины (конституционными) положения пункта 4 части первой статьи 97 Закона № 580.

"Субъекты права на конституционную жалобу утверждают, что, применяя в их делах указанные положения Закона № 580, суды нарушили конституционные гарантии социальной защиты, поскольку выплата единовременного пособия при определении инвалидности полицейскому вследствие заболевания, ранения, связанных с прохождением им службы в органах внутренних дел или полиции, не может связываться с таким условием, как основание увольнения", - отмечается в сообщении.

Так, авторы ходатайств отмечают, что в связи с тем, что "указанная помощь выплачивается только сотруднику полиции, которого уволили по болезни" и при "определении инвалидности полицейскому в течение шести месяцев после увольнения его из полиции", такие нормы Закона № 580 являются дискриминационными.

Также в решении суда отмечается, что из содержания оспариваемых положений Закона № 580 следует, что государство гарантирует полицейскому, который признан лицом с инвалидностью (при определенных условиях), одноразовую денежную помощь, которая является социальной выплатой. Получением единовременного денежного пособия законодатель приводит невозможность дальнейшего выполнения полицейским своих обязанностей по состоянию здоровья именно как лица, находящегося на службе в Национальной полиции Украины.

"Конституционный Суд Украины указывает, что в отличие от пенсий по инвалидности, единовременное денежное пособие, предусмотренное частью первой статьи 97 Закона № 580, является социальной выплатой и относится к одному из видов социальной помощи. Предусмотренная этой статьей помощь, является юридическим средством социальной защиты сотрудников полиции, предоставляемая государством в связи с утратой ими трудоспособности. Однако право на единовременную денежную помощь в случае потери трудоспособности не конституционно определенным правом полицейского, а предписания части первой статьи 46 Конституции Украины не гарантируют выплату единовременной денежной помощи, поэтому Верховная Рада Украины может определять порядок и условия ее назначения, предусмотрев порядок реализации такого права в законе", - говорится в сообщении.

Таким образом, отмечается в Решении Конституционного Суда Украины, единовременное пособие, предусмотренное частью первой статьи 97 Закона №580, отличается от пенсий, других видов социальных выплат и помощи, которая гарантируется общеобязательным государственным социальным страхованием, так как не является основным источником существования для лиц, которым ее предоставляют.

Суд в своем решении указал, что пунктами 1-6 части первой статьи 97 Закона № 580 установлен исчерпывающий и такой, что не подлежит расширительному толкованию, перечень оснований для назначения и выплаты единовременной денежной помощи, к которым относятся смерть (гибель) полицейского; определение полицейскому инвалидности, частичная потеря полицейским работоспособности без определения инвалидности.

"Установленный Законом № 580 порядок получения единовременной денежной помощи не допускает неоправданных исключений из конституционного принципа равенства, не содержит признаков дискриминации при реализации полицейскими права на социальную защиту, является соразмерным, имеет правомерную, объективно обоснованную цель", - отмечается в решении суда.

"Конституционный Суд Украины также считает, что установленный государством указанный порядок обеспечивает реализацию права человека на получение такой помощи, и отмечает, что соблюдение определенных Законом № 580 требований является обязанностью субъектов, претендующих на ее получение", - отмечается в сообщении.

Напомним, КСУ признал ряд положений закона о НАБУ неконституционными.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы