КСУ принял решение по делу о законе о Нацполиции

"Конституционный Суд Украины 22 октября принял решение по делу по конституционным жалобам Давимоки Александра Григорьевича, Бойко Николая Викторовича, Крюка Владимира Николаевича и Токаренко Виталия Леонидовича относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений пункта 4 части первой статьи 97 Закона Украины "О Национальной полиции" от 2 июля 2015 № 580-VIII с изменениями (далее - Закон № 580)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что этим решением суд признал соответствующими Конституции Украины (конституционными) положения пункта 4 части первой статьи 97 Закона № 580.

"Субъекты права на конституционную жалобу утверждают, что, применяя в их делах указанные положения Закона № 580, суды нарушили конституционные гарантии социальной защиты, поскольку выплата единовременного пособия при определении инвалидности полицейскому вследствие заболевания, ранения, связанных с прохождением им службы в органах внутренних дел или полиции, не может связываться с таким условием, как основание увольнения", - отмечается в сообщении.

Так, авторы ходатайств отмечают, что в связи с тем, что "указанная помощь выплачивается только сотруднику полиции, которого уволили по болезни" и при "определении инвалидности полицейскому в течение шести месяцев после увольнения его из полиции", такие нормы Закона № 580 являются дискриминационными.

Также в решении суда отмечается, что из содержания оспариваемых положений Закона № 580 следует, что государство гарантирует полицейскому, который признан лицом с инвалидностью (при определенных условиях), одноразовую денежную помощь, которая является социальной выплатой. Получением единовременного денежного пособия законодатель приводит невозможность дальнейшего выполнения полицейским своих обязанностей по состоянию здоровья именно как лица, находящегося на службе в Национальной полиции Украины.

"Конституционный Суд Украины указывает, что в отличие от пенсий по инвалидности, единовременное денежное пособие, предусмотренное частью первой статьи 97 Закона № 580, является социальной выплатой и относится к одному из видов социальной помощи. Предусмотренная этой статьей помощь, является юридическим средством социальной защиты сотрудников полиции, предоставляемая государством в связи с утратой ими трудоспособности. Однако право на единовременную денежную помощь в случае потери трудоспособности не конституционно определенным правом полицейского, а предписания части первой статьи 46 Конституции Украины не гарантируют выплату единовременной денежной помощи, поэтому Верховная Рада Украины может определять порядок и условия ее назначения, предусмотрев порядок реализации такого права в законе", - говорится в сообщении.

Таким образом, отмечается в Решении Конституционного Суда Украины, единовременное пособие, предусмотренное частью первой статьи 97 Закона №580, отличается от пенсий, других видов социальных выплат и помощи, которая гарантируется общеобязательным государственным социальным страхованием, так как не является основным источником существования для лиц, которым ее предоставляют.

Суд в своем решении указал, что пунктами 1-6 части первой статьи 97 Закона № 580 установлен исчерпывающий и такой, что не подлежит расширительному толкованию, перечень оснований для назначения и выплаты единовременной денежной помощи, к которым относятся смерть (гибель) полицейского; определение полицейскому инвалидности, частичная потеря полицейским работоспособности без определения инвалидности.

"Установленный Законом № 580 порядок получения единовременной денежной помощи не допускает неоправданных исключений из конституционного принципа равенства, не содержит признаков дискриминации при реализации полицейскими права на социальную защиту, является соразмерным, имеет правомерную, объективно обоснованную цель", - отмечается в решении суда.

"Конституционный Суд Украины также считает, что установленный государством указанный порядок обеспечивает реализацию права человека на получение такой помощи, и отмечает, что соблюдение определенных Законом № 580 требований является обязанностью субъектов, претендующих на ее получение", - отмечается в сообщении.

Напомним, КСУ признал ряд положений закона о НАБУ неконституционными.