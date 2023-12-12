КСУ проверит законность ограничения максимального размера пенсии
Киев • УНН
Конституционный Суд Украины должен оценить законность закона, который ограничивает пенсии на уровне 10 прожиточных минимумов, после обращения, указывающего на потенциальные нарушения Конституции.
Конституционный суд Украины по обращению Верховного суда проверит законность установленного парламентом ограничения максимального размера пенсии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.
Детали
Ограничение максимального размера пенсий в Украине ввели законом от 8 июля 2011 года № 668-VI "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы". Тогда максимальный размер пенсии в Украине ограничили 10 прожиточными минимумами. На то время это было 7640 гривен.
В Верховный Суд обратился Кировоградский окружной административный суд, который пришел к выводу, что законопроект противоречит статьям 46 и 64 Основного Закона. В статье 46 Конституции говорится о праве граждан на социальную защиту в старости. А статья 64 - запрещает ограничение конституционных прав граждан.
Верховный Суд в конституционном представлении просит проверить на соответствие статье 21, части третьей статьи 22, части первой статьи 24, статьям 46 и 64 Конституции Украины оспариваемые законодательные предписания, согласно которым максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность.
Дополнение
С 2024 года в Украине для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 31 года страхового стажа. Также возможны варианты выхода на пенсию в 63 или 65 лет с меньшим количеством страховых лет.
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КСУ проверит законность ограничения максимального размера пенсии
Конституционный Суд Украины должен оценить законность закона, который ограничивает пенсии на уровне 10 прожиточных минимумов, после обращения, указывающего на потенциальные нарушения Конституции.
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