КСУ проверит законность ограничения максимального размера пенсии

Конституционный суд Украины по обращению Верховного суда проверит законность установленного парламентом ограничения максимального размера пенсии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Детали

Ограничение максимального размера пенсий в Украине ввели законом от 8 июля 2011 года № 668-VI "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы". Тогда максимальный размер пенсии в Украине ограничили 10 прожиточными минимумами. На то время это было 7640 гривен.

В Верховный Суд обратился Кировоградский окружной административный суд, который пришел к выводу, что законопроект противоречит статьям 46 и 64 Основного Закона. В статье 46 Конституции говорится о праве граждан на социальную защиту в старости. А статья 64 - запрещает ограничение конституционных прав граждан.

Верховный Суд в конституционном представлении просит проверить на соответствие статье 21, части третьей статьи 22, части первой статьи 24, статьям 46 и 64 Конституции Украины оспариваемые законодательные предписания, согласно которым максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность. - говорится в сообщении КСУ

Дополнение

С 2024 года в Украине для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 31 года страхового стажа. Также возможны варианты выхода на пенсию в 63 или 65 лет с меньшим количеством страховых лет.

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